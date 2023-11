L’armée ukrainienne affirme que l’attaque contre Avdiivka, dans l’est, s’intensifie

9 novembre (Reuters) – Les troupes russes intensifient leurs attaques contre la ville clé d’Avdiivka, dans l’est du pays, a déclaré jeudi un officier supérieur ukrainien, tandis que l’état-major général du pays a indiqué que son armée avait repoussé de nombreuses attaques russes dans des secteurs du front largement séparés.

Le président Volodymyr Zelenskiy a salué la contre-offensive ukrainienne lancée en juin comme étant « inspirante », mais n’a donné aucun détail.

Les forces russes se sont concentrées sur les régions orientales de Donetsk et de Louhansk depuis que leur offensive sur Kiev s’est arrêtée dans les premiers jours de l’invasion en février 2022.

Ils s’attaquent depuis la mi-octobre à la ville détruite d’Avdiivka, connue pour sa cokerie et sa position de porte d’entrée vers la ville de Donetsk, à 20 km à l’est.

Oleksandr Borodine, attaché de presse de la troisième brigade d’assaut distincte d’Ukraine, a déclaré que les forces russes lançaient d’importantes attaques d’infanterie, tout en essayant de conserver leur équipement intact.

Borodine a déclaré à la chaîne d’information Espreso TV qu’il n’y avait pas de statistiques dramatiques concernant la destruction d’équipements ennemis « parce qu’ils les utilisent beaucoup moins, principalement à distance.

“Mais leurs mouvements sont maintenant assez denses. Il ne s’agit pas seulement d’une progression de l’infanterie, mais aussi d’un travail parallèle de l’artillerie, des drones, de l’aviation, des mêmes bombardements aériens et bien plus encore.”

Les forces russes, a-t-il déclaré à Espreso, étaient incapables de se réapprovisionner rapidement et les positions défensives ukrainiennes étaient solides.

“Tout cela a commencé après les événements en Israël”, a-t-il déclaré. “Peut-être pensent-ils que c’est le meilleur moment pour avancer, mais ils n’ont pas de succès sérieux.”

Vitaliy Barabash, chef de l’administration militaire d’Avdiivka, a déclaré à Espreso que les forces russes bombardaient la ville “24 heures sur 24”, mais que le sol humide après plusieurs jours de pluie retenait leurs troupes.

“Une fois que le sol sera sec, ils avanceront définitivement.”

L’état-major général ukrainien, dans son rapport du soir, a déclaré que ses forces avaient repoussé 11 attaques près d’Avdiivka, 15 dans le secteur voisin de Maryinka et 22 plus au nord-est à Bakhmut, une ville saisie par les Russes en mai. Six attaques ont été repoussées plus au nord, près de Koupiansk, où les forces russes sont actives.

Le Comité d’enquête russe, dans son compte rendu des combats de la journée, a déclaré que les forces ukrainiennes avaient bombardé la ville de Skadovsk, dans une zone occupée par la Russie, dans la région sud de Kherson. Le rapport fait état de morts et de blessés lors de l’attaque.

Le ministère russe de la Défense a signalé des frappes contre des troupes et du matériel ukrainiens près de Bakhmut.

Reuters n’a pas pu confirmer de manière indépendante les informations des deux côtés.

Reportage de Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar ; édité par Diane Craft

