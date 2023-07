L’armée ukrainienne a besoin de plus de pièces de rechange pour aider à gagner la guerre (ex-ministre de la Défense)

Andriy Zagorodnyuk, l’ancien ministre ukrainien de la Défense, s’est entretenu avec Fox News Digital de la contre-offensive ukrainienne, offrant un aperçu de la façon dont les mines russes ont ralenti l’armée ukrainienne et à quoi s’attendre alors que la guerre se poursuit.

Zagorodnyuk a dit Mines russes ont considérablement ralenti la contre-offensive et dans certains cas, les mines ne sont distantes que de quelques mètres, ce qui rend difficile pour les forces ukrainiennes de parcourir rapidement de courtes distances.

« Ils cherchent plus attentivement où se déplacer et comment s’ouvrir parce que nous parlons d’environ 2 millions de mines », a-t-il déclaré. « Il y a une exploitation minière intense dans certaines régions. »

Zagorodynyuk a expliqué que le processus de déminage prend beaucoup de temps, et dans les zones nouvellement libérées, une équipe de démineurs humanitaires doit venir pour nettoyer la zone des mines potentielles.

Il a ajouté que le déminage dans les zones sous le feu de l’armée russe est « extrêmement difficile ».

« Nous pouvons faire exploser des mines, nous pouvons envoyer des sortes de bombes à faire exploser les mines ou quelque chose comme ça. Mais c’est extrêmement dur. Il n’y a donc pas de solution magique au déminage dans ce cas », a-t-il déclaré à Fox News Digital.

POUTINE SALUE LE « TERRORISME ÉCONOMIQUE » EN UKRAINE À TRAVERS UNE OPÉRATION MINIÈRE : UN OFFICIEL AVERTIT

L’ancien ministre de la Défense a déclaré qu’un approvisionnement plus important en pièces de rechange aiderait considérablement l’Ukraine, car la maintenance est un « énorme problème en ce moment ».

Les États-Unis ont accepté en janvier d’envoyer 31 chars M1A1 Abrams en Ukraine, et L’Allemagne et la Pologne se sont engagées à envoyer chars léopard.

Zagorodnyuk a déclaré que les différentes marques et modèles et les différentes pièces de rechange de différents pays sont « comme un cauchemar en soi ».

« Pour nous fournir en quelque sorte [with] plus de pièces de rechange et de fournitures, peut-être une chance de fabriquer des pièces de rechange à la maison, vous savez, parce que nous pouvons faire la fabrication à la maison et ainsi de suite… cela améliorerait considérablement la situation car cela signifierait que la maintenance irait beaucoup plus vite », a-t-il expliqué .

L’éminent collègue du Centre Eurasie du Conseil de l’Atlantique a déclaré à Fox News Digital que les plans de contre-offensive ukrainiens avaient été élaborés sans éventualités pour l’aviation parce que conversations concernant les F-16 avaient encore lieu.

John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a déclaré à « The Story » fin juillet que les F-16 arriveraient probablement en Ukraine « vers la fin de l’année ». « Mais nous ne pensons pas que les F-16 suffiraient à eux seuls à inverser la tendance ici », a déclaré Kirby.

Zagorodnyuk a déclaré que les F-16 fourniraient aux Ukrainiens un tir puissant à longue portée et leur permettraient de créer des opérations de planification plus centrées sur l’OTAN, en s’appuyant sur la suprématie aérienne pour frapper les cibles ennemies.

« En ce moment, ce que nous faisons est une innovation complète. Personne ne l’a fait avant… donc personne ne sait comment se battre [the] une guerre comme la nôtre sans aviation », a-t-il dit. « Il n’y a pas de règles écrites pour la guerre comme celle que nous combattons maintenant.

LE PENTAGONE FORMERA DES UKRAINIENS À VOLER DES F-16 JETS, MAIS AVERTIT « IL N’Y A PAS D’ARMES MAGIQUES »

« Et c’est pourquoi… ouais, ça n’ira peut-être pas aussi vite que quelqu’un le voudrait, mais nous sommes avoir un défi important « , a poursuivi Zagorodnyuk.

Bryan Stern, ancien officier du contre-espionnage et fondateur du projet Dynamo, a déclaré à Fox News Digital que les opérations blindées américaines reposent sur l’utilisation de chars et d’un appui aérien rapproché en tandem.

« Si vous êtes un instructeur de l’armée américaine formant un groupe d’Ukrainiens sur la façon de faire la guerre des chars, nous leur avons laissé la moitié du manuel. Cela n’a aucun sens. C’est juste un peu idiot », a déclaré Stern.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Et puis on va pleurer quand tous les chars seront détruits par les Russes ? Et on va dire ‘Eh bien on leur a donné tous ces chars, quel gaspillage d’argent.’ Eh bien, tout ce que nous avions probablement à faire était de suivre notre propre livre de règles et de leur donner ce dont ils avaient besoin pour être efficaces avec des tirs intégrés interarmées. »