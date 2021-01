L’armée transporte une femme enceinte à l’hôpital dans la neige jusqu’aux genoux au Cachemire

Vers minuit le 5 janvier, des militaires de Karalpura à Kupwara, au Cachemire, ont reçu un appel de détresse d’un homme dont la femme venait juste d’accoucher et n’avait aucun moyen de se rendre à l’hôpital en raison de fortes chutes de neige.

Les premières chutes de neige de la saison ont frappé les plaines de la vallée du Cachemire samedi, tandis que les parties plus élevées du Jammu-et-Cachemire ont reçu de fortes chutes de neige.

Manzoor Ahmed Sheikh, du village de Pharkian au Cachemire, a déclaré à l’armée qu’il n’était pas en mesure d’atteindre le véhicule des services de santé communautaire ou les transports locaux. Ayant compris la gravité de la situation, le personnel de l’armée est arrivé sur place avec le personnel médical. Ils ont escorté la femme et sa famille pendant 2 km dans la neige jusqu’aux genoux. Une fois le dégagement atteint, la femme a été transportée d’urgence à l’hôpital de Karalpura où le personnel avait été informé à l’avance de sa situation.

Un peu plus tard, la femme a donné naissance à un petit garçon.

Une vidéo du personnel de l’armée transportant la femme sur une civière a été publiée sur Twitter par le département du ministère de la Défense.

Les fortes chutes de neige au Cachemire présentent des défis sans précédent pour les citoyens, en particulier dans les régions plus élevées.

Comme indiqué, jusqu’à présent, un sous-inspecteur de la Force de police centrale de réserve (CRPF) et une femme ont été tués à cause des fortes chutes de neige au Cachemire. Plus de 100 structures ont été endommagées en raison des chutes de neige continues à travers l’État. Un incident de maisons s’effondrant à cause des chutes de neige a également été filmé.

Un incident similaire avait été signalé par le PTI en janvier 2020. Une équipe de l’armée «Khairiyat» (assistance sociale) postée dans un village du nord du Cachemire a secouru une femme souffrant de complications liées à la grossesse en la portant sur plusieurs kilomètres dans la neige jusqu’à la taille et en assurant qu’elle est arrivée à l’hôpital à temps pour donner naissance à un bébé en bonne santé.

L’équipe a reçu mardi un appel d’un Riyaz Mir désemparé, un habitant du village de Dard Pora près de la région de Tangmarg de Baramulla au nord du Cachemire, disant que sa femme était en travail et que la famille n’avait pas pu l’emmener à l’hôpital en raison de fortes chutes de neige, a déclaré une source de l’armée.

La femme, Shamima, avait développé de graves complications liées à la grossesse en raison desquelles sa vie et celle du bébé à naître étaient en danger.

Suite à l’appel, le commandant de la base du village d’Uplona n’a pas perdu de temps et a parcouru près de cinq kilomètres avec un médecin résident pour rejoindre la famille.