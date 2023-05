L’armée territoriale sécurise 3 installations pétrolières clés au milieu d’une nouvelle flambée de Manipur

Un bataillon spécial de l’armée territoriale a sécurisé trois installations pétrolières vitales à Manipur au milieu de rapports faisant état de nouveaux troubles dans la capitale de l’État, Imphal.

De nombreux employés d’entreprises pétrolières n’avaient pas pu accéder à leurs installations pour des raisons de sécurité après le début des affrontements ethniques le 3 mai entre les Meiteis, qui vivent dans et autour de la vallée d’Imphal, et la tribu Kukis, installée dans les collines du Manipur.

L’armée territoriale, ou TA, a ensuite emménagé et sécurisé trois installations pétrolières vitales qui sont la bouée de sauvetage de Manipur – la station de ravitaillement d’aviation d’Imphal, le dépôt de pétrole en vrac de Malom et l’usine d’embouteillage de Sekmai LPG (gaz de pétrole liquéfié).

L’armée territoriale a aidé à transporter du carburant d’aviation à Imphal

Le couvre-feu a de nouveau été imposé aujourd’hui dans la capitale de l’État, Imphal, à la suite de tensions entre les Meiteis et les Kukis concernant le partage de l’espace sur un marché du quartier de New Chekon.

Trois membres tribaux armés de Kuki ont menacé les commerçants de fermer dans le quartier de New Chekon, a déclaré à NDTV un responsable ayant une connaissance directe de l’affaire. Les Assam Rifles se sont précipités et ont attrapé les trois hommes – dont deux portaient des armes à feu – et les ont remis à la police d’État, a déclaré le responsable, ajoutant que la situation avait été maîtrisée.

Manipur est sans Internet depuis près de 20 jours.

« La crise de l’énergie, aussi courte soit-elle, a d’énormes effets économiques… et psychologiques, mis à part les effets prévisibles immédiats et l’unité a travaillé sans relâche pour empêcher que cela ne se produise », a déclaré l’AT dans un communiqué.

Le bataillon TA a pu envoyer des camions pétroliers entièrement chargés depuis le dépôt de Malom, a-t-il indiqué dans le communiqué. Le bataillon TA a également envoyé de nombreux camions transportant du carburant d’aviation pour les vols civils et de défense vers l’aéroport d’Imphal.

Le 414 Army Service Corps Battalion Marketing (Armée territoriale) compte plus de 100 employés d’Indian Oil Ltd.

Le 414 Army Service Corps Battalion Marketing (Territorial Army) compte plus de 100 employés d’Indian Oil Ltd, formés par l’armée, pour gérer de manière indépendante toute situation liée au pétrole.

L’AT fait partie de l’armée régulière et son rôle est de soulager l’armée régulière de ses tâches statiques et d’aider l’administration civile à faire face aux calamités naturelles et à maintenir les services essentiels. Le TA fournit également des unités à l’armée régulière en cas de besoin.

Conséquence directe de la situation sécuritaire dans #Manipur les installations pétrolières n'étaient pas opérationnelles et ont conduit l'armée territoriale à prendre le contrôle ou à prêter assistance #ManipurRescue

Les forces de sécurité ont déclaré que tous les camions transportant des fournitures essentielles qui étaient bloqués sur les autoroutes du Manipur en raison du blocus des manifestants tribaux dans plusieurs poches ont atteint leur destination.

Plus de 70 personnes sont mortes depuis le 3 mai dans des affrontements entre les Meiteis et les Kukis au sujet de la demande des Meiteis d’être inclus dans la catégorie des tribus répertoriées (ST). Suite à cela, 10 députés tribaux du Manipur dirigé par le BJP ont écrit une lettre au ministre de l’Intérieur Amit Shah, exigeant une administration distincte pour les tribaux au sein de l’État, disant qu’ils « ne peuvent plus vivre ensemble ».

Les groupes Meitei ont allégué que la protestation des tribus Kuki contre leur demande d’être inclus dans la catégorie ST n’était qu’une excuse pour pousser vers leur objectif principal – la formation d’une terre Kuki séparée. Le ministre en chef du Manipur, N Biren Singh, qui est du BJP, a déclaré que l’intégrité territoriale du Manipur serait protégée.