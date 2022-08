L’armée taïwanaise tire des coups de semonce sur un drone chinois

Taïwan a tiré des coups de semonce sur un drone chinois qui a survolé un îlot au large mardi, peu de temps après que la présidente Tsai Ing-wen a déclaré qu’elle avait ordonné à l’armée taïwanaise de prendre de “fortes contre-mesures” contre ce qu’elle a qualifié de provocations chinoises.

C’était la première fois que des coups de semonce étaient tirés dans un tel incident au milieu d’une période de tension accrue entre la Chine et Taïwan, que Pékin considère comme son propre territoire. Taïwan conteste fermement les revendications de souveraineté de la Chine.

Le drone est retourné en Chine après les tirs, a déclaré un porte-parole militaire.

Taïwan s’est plaint que des drones chinois volaient à plusieurs reprises très près de petits groupes d’îles qu’il contrôle près de la côte chinoise, plus récemment près des îles Kinmen, dans le cadre d’exercices militaires de Pékin.

La Chine a effectué des exercices militaires à grande échelle autour de l’île après une visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi au début du mois, ce qui a accru les tensions entre les superpuissances.

Pékin n’a pas encore commenté l’incident

Le porte-parole du commandement de la défense de Kinmen, Chang Jung-shun, a déclaré que les balles réelles avaient été tirées juste avant 18 heures sur le drone qui s’était approché de l’îlot d’Erdan, avec des fusées éclairantes utilisées auparavant. Le drone est ensuite retourné en Chine, a-t-il déclaré.

Il n’y a pas eu de réponse immédiate de la Chine. Lundi, le ministère chinois des Affaires étrangères a rejeté les plaintes de Taïwan concernant les drones comme “rien d’exceptionnel”.

Des images d’au moins deux missions de drones montrant des soldats taïwanais à leurs postes, et dans un cas jetant des pierres sur un drone, ont largement circulé sur les réseaux sociaux chinois.

S’exprimant plus tôt mardi lors d’une visite aux forces armées sur les îles Penghu, Tsai a critiqué la Chine pour ses drones et autres activités de guerre dans la “zone grise”.

“Je veux dire à tout le monde que plus l’ennemi provoque, plus nous devons être calmes”, a déclaré Tsai aux officiers de la marine. “Nous ne provoquerons pas de conflits et nous ferons preuve de retenue, mais cela ne signifie pas que nous ne contrerons pas.”

REGARDER l Les tensions américano-chinoises se sont à nouveau intensifiées : Les tensions montent entre les États-Unis et la Chine après la visite à Taiwan Les experts craignent que les tensions ne montent entre les États-Unis et la Chine après la visite de responsables américains sur l’île de Taïwan, que la Chine revendique comme la sienne.

Elle a dit qu’elle avait ordonné au ministère de la Défense de prendre “des contre-mesures nécessaires et fortes” pour défendre leur espace aérien. Elle n’a pas précisé.

Les îles Kinmen sont à leur point le plus proche à quelques centaines de mètres du territoire chinois, en face des villes chinoises de Xiamen et Quanzhou.

Navires à quelques centaines de mètres l’un de l’autre

Des officiers ont déclaré aux journalistes accompagnant Tsai que des navires de guerre et des avions de combat basés à Penghu – qui se trouve dans le détroit de Taiwan plus près de Taiwan que la Chine – sortent armés de balles réelles depuis que la Chine a commencé ses exercices ce mois-ci, bien qu’ils n’aient pas ouvert le feu.

Le capitaine de frégate Lee Kuang-ping a déclaré qu’ils avaient régulièrement échangé des avertissements radio avec des navires de guerre chinois.

“Parfois, près de la zone d’exercice, des bateaux de pêche chinois communistes apparaissent, et ils disent de manière provocante ‘frappez-les, frappez-les !'”, a déclaré Lee.

REGARDER l Le projet de voyage canadien à Taïwan suscite des reproches : Une délégation canadienne pourrait se rendre à Taïwan cet automne dans un contexte de tensions croissantes avec la Chine Les politiciens canadiens pourraient se rendre à Taïwan cet automne malgré la vive réaction de la Chine aux récentes visites sur l’île de responsables américains.

Sur une publication Facebook citant un commandant de la marine à Penghu, Tsai a déclaré que les navires des deux côtés se rapprochaient à 475-550 mètres l’un de l’autre et que les navires taïwanais “surveillaient strictement” leurs homologues chinois.

L’unité militaire chinoise responsable de la zone adjacente à Taïwan, le Commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération, a publié le 15 août une vidéo des îles Penghu apparemment prise par l’armée de l’air chinoise.

L’armée taïwanaise a qualifié la guerre de l’information vidéo, accusant la Chine d’exagération et affirmant qu’il n’était pas vrai que les forces chinoises s’étaient approchées des îles.

Augmentation du budget de la défense proposée

Les forces armées taïwanaises sont bien équipées mais éclipsées par celles de la Chine.

La semaine dernière, Taïwan a proposé 19 milliards de dollars américains de dépenses de défense pour son prochain budget, y compris pour les avions de chasse, ce qui représente une augmentation de 14 % par rapport au budget actuel.

Interrogé sur les activités des drones chinois plus tôt mardi, le ministre taïwanais de la Défense, Chiu Kuo-cheng, a déclaré qu’il ne pouvait pas donner de détails sur ce qu’ils feraient pour contrer les incursions, mais il a déclaré que l’armée réagirait sur la base du principe de “légitime défense”.

“Ne faites pas d’histoires alors quand j’allumerai des pétards pour effrayer des moineaux”, a-t-il déclaré aux journalistes à Taipei dans un avertissement voilé à la Chine.

Plusieurs responsables américains se sont rendus à Taïwan depuis Pelosi, irritant Pékin.

Le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, un républicain, devait atterrir à Taïwan mardi pour une visite de trois jours qui comprend des réunions avec Tsai et avec des entreprises de l’industrie des semi-conducteurs. Le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), construit une usine de 12 milliards de dollars américains en Arizona.

Pendant ce temps, l’ambassade de Chine au Canada a émis un avertissement sévère concernant la possibilité que certains parlementaires d’Ottawa se rendent à Taïwan à l’automne.