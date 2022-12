L’armée taïwanaise a un problème : alors que les craintes de la Chine grandissent, le bassin de recrutement se rétrécit

Taipei, Taiwan

Taïwan a remarqué un trou dans ses plans de défense qui ne cesse de s’agrandir. Et ce n’est pas facile à brancher en augmentant le budget ou en achetant plus d’armes.

La démocratie insulaire de 23,5 millions d’habitants est confrontée à un défi croissant pour recruter suffisamment de jeunes hommes pour atteindre ses objectifs militaires et son ministère de l’Intérieur a suggéré que le problème est – au moins en partie – dû à son taux de natalité obstinément bas.

La population de Taïwan a chuté pour la première fois en 2020, selon le ministère, qui a averti plus tôt cette année que l’effectif militaire de 2022 serait le plus bas depuis une décennie et qu’une baisse continue de la population des jeunes constituerait un “énorme défi” pour le avenir.

C’est une mauvaise nouvelle à un moment où Taïwan tente de renforcer ses forces pour dissuader toute éventuelle invasion par la Chine, dont le Parti communiste au pouvoir fait des bruits de plus en plus belliqueux sur sa détermination à “réunifier” avec l’île autonome – ce qu’il n’a jamais fait. contrôlée – par la force si nécessaire.

Et les perspectives se sont encore assombries avec la publication d’un nouveau rapport du Conseil national de développement de Taïwan qui prévoit que d’ici 2035, l’île peut s’attendre à environ 20 000 naissances de moins par an que les 153 820 qu’elle a enregistrées en 2021. D’ici 2035, Taïwan dépassera également la Corée du Sud comme la juridiction avec le taux de natalité le plus bas du monde, ajoute le rapport.

De telles projections alimentent un débat sur la question de savoir si le gouvernement devrait augmenter la période de service militaire obligatoire que les jeunes hommes éligibles doivent effectuer. Actuellement, l’île dispose d’une force militaire professionnelle composée de 162 000 (en juin de cette année) – 7 000 de moins que l’objectif, selon un rapport du Yuan législatif. En plus de ce nombre, tous les hommes éligibles doivent suivre quatre mois de formation en tant que réservistes.

Changer l’exigence de service obligatoire serait un revirement majeur pour Taïwan, qui avait auparavant tenté de réduire la conscription et de raccourcir le service obligatoire de 12 mois aussi récemment qu’en 2018. Mais mercredi, le ministre taïwanais de la Défense nationale Chiu Kuo- cheng a déclaré que ces plans seraient rendus publics avant la fin de l’année.

Cette nouvelle a rencontré l’opposition de certains jeunes étudiants taïwanais, qui ont exprimé leur frustration sur PTT, la version taïwanaise de Reddit, même si le grand public soutient cette décision.

Un sondage réalisé par la Fondation d’opinion publique taïwanaise en mars de cette année a révélé que la plupart des Taïwanais étaient d’accord avec une proposition visant à allonger la période de service. Elle a révélé que 75,9 % des personnes interrogées pensaient qu’il était raisonnable de l’étendre à un an ; seuls 17,8% s’y sont opposés.

De nombreux experts affirment qu’il n’y a tout simplement pas d’autre option.

Su Tzu-yun, directeur de l’Institut taïwanais de recherche sur la défense et la sécurité nationales, a déclaré qu’avant 2016, le bassin d’hommes éligibles pour rejoindre l’armée – soit en tant que soldats de carrière, soit en tant que réservistes – était d’environ 110 000. Depuis lors, a-t-il dit, le nombre avait diminué chaque année et le bassin serait probablement aussi bas que 74 000 d’ici 2025.

Et au cours de la prochaine décennie, a déclaré Su, le nombre de jeunes adultes disponibles pour le recrutement par l’armée taïwanaise pourrait chuter d’un tiers.

“C’est une question de sécurité nationale pour nous”, a-t-il déclaré. “Le bassin de population diminue, nous réfléchissons donc activement à la reprise de la conscription pour répondre à nos besoins militaires.

“Nous sommes maintenant confrontés à une menace croissante (de la Chine), et nous avons besoin de plus de puissance de feu et de main-d’œuvre.”

Le faible taux de natalité de Taïwan – 0,98 – est bien inférieur aux 2,1 nécessaires pour maintenir une population stable, mais il n’est pas aberrant en Asie de l’Est.

En novembre, la Corée du Sud a battu son propre record du monde lorsque son taux de natalité est tombé à 0,79, tandis que celui du Japon est tombé à 1,3 et que la Chine continentale a atteint 1,15.

Même ainsi, les experts affirment que cette tendance pose un problème unique à l’armée taïwanaise, compte tenu de la taille relative de l’île et des menaces auxquelles elle est confrontée.

La Chine fait des bruits de plus en plus agressifs envers l’île depuis août, lorsque la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, s’est rendue à Taipei de manière controversée. Peu de temps après avoir atterri à Taïwan, Pékin a également lancé une série d’exercices militaires sans précédent autour de l’île.

Depuis lors, la température est restée élevée – d’autant plus que le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré lors d’une réunion clé du Parti communiste en octobre que la «réunification» était inévitable et qu’il se réservait la possibilité de prendre «toutes les mesures nécessaires».

Chang Yan-ting, ancien commandant adjoint de l’armée de l’air taïwanaise, a déclaré que si les faibles taux de natalité étaient courants dans toute l’Asie de l’Est, “la situation à Taïwan est très différente” car l’île faisait face à “de plus en plus de pressions (de la Chine) et la situation deviendra plus aiguë.

« Les États-Unis ont des bases militaires au Japon et en Corée du Sud, tandis que Singapour ne fait pas face à une menace militaire aiguë de la part de ses voisins. Taïwan fait face à la plus grande menace et la baisse du taux de natalité rendra la situation encore plus grave », a-t-il ajouté.

Roy Lee, directeur exécutif adjoint de la Chung-hua Institution for Economic Research de Taïwan, a convenu que les menaces à la sécurité auxquelles Taïwan était confrontée étaient plus importantes que celles du reste de la région.

“La situation est plus difficile pour Taïwan, car notre population est plus petite que d’autres pays confrontés à des problèmes similaires”, a-t-il ajouté.

La population de Taïwan est de 23,5 millions d’habitants, contre 52 millions en Corée du Sud, 126 millions au Japon et 1,4 milliard en Chine.

Outre la diminution du bassin de recrutement, la baisse de la population jeune pourrait également menacer les performances à long terme de l’économie taïwanaise, qui est elle-même un pilier de la défense de l’île.

Taïwan est la 21e économie mondiale, selon le Centre for Economics and Business Research basé à Londres, et a enregistré un PIB de 668,51 milliards de dollars l’année dernière.

Une grande partie de son poids économique provient de son rôle de premier plan dans la fourniture de puces à semi-conducteurs, qui jouent un rôle indispensable dans tout, des smartphones aux ordinateurs.

Le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC est perçu comme étant si précieux pour l’économie mondiale – ainsi que pour la Chine – qu’il est parfois considéré comme faisant partie d’un “bouclier de silicium” contre une éventuelle invasion militaire de Pékin, car sa présence donnerait une forte incitation à l’Occident à intervenir.

Lee a noté que les niveaux de population sont étroitement liés au produit intérieur brut, une large mesure de l’activité économique. Une baisse de la population de 200 000 personnes pourrait entraîner une baisse de 0,4 % du PIB, toutes choses étant égales par ailleurs, a-t-il déclaré.

« Il est très difficile d’augmenter le PIB de 0,4 % et cela demanderait beaucoup d’efforts. Donc, le fait qu’une population en déclin puisse enlever autant de croissance est important », a-t-il déclaré.

Le gouvernement taïwanais a introduit une série de mesures visant à encourager les gens à avoir des bébés, mais avec un succès limité.

Il verse aux parents une allocation mensuelle de 5 000 dollars taïwanais (161 dollars américains) pour leur premier bébé, et un montant plus élevé pour chaque bébé supplémentaire.

Depuis l’année dernière, les femmes enceintes ont droit à sept jours de congé pour des examens obstétriques avant l’accouchement.

En dehors de l’armée, dans l’économie au sens large, l’île encourage les travailleurs migrants à pourvoir les postes vacants.

Les statistiques du Conseil national de développement ont montré qu’environ 670 000 travailleurs migrants se trouvaient à Taiwan à la fin de l’année dernière, soit environ 3 % de la population.

La plupart des travailleurs migrants sont employés dans le secteur manufacturier, a indiqué le conseil, la grande majorité d’entre eux venant du Vietnam, d’Indonésie, de Thaïlande et des Philippines.

Lee a déclaré qu’à long terme, le gouvernement taïwanais devrait probablement réformer ses politiques d’immigration pour attirer davantage de travailleurs migrants.

Pourtant, il y a ceux qui disent que le faible taux de natalité de Taiwan n’est pas une raison de paniquer, pour l’instant.

Alice Cheng, professeure agrégée de sociologie à l’Academia Sinica de Taïwan, a mis en garde contre une trop grande lecture des tendances démographiques, car elles sont affectées par de nombreux facteurs.

Elle a souligné qu’il y a quelques décennies à peine, de nombreux démographes mettaient en garde contre des pénuries alimentaires causées par une explosion démographique.

Et même si le faible taux de natalité persistait, ce n’était peut-être pas une mauvaise chose si cela reflétait une amélioration des droits des femmes, a-t-elle déclaré.

« L’expansion de l’éducation qui a eu lieu dans les années 70 et 80 en Asie de l’Est a radicalement changé le statut des femmes. Cela a vraiment poussé les femmes à quitter leur foyer parce qu’elles avaient des connaissances, une éducation et des perspectives de carrière », a-t-elle déclaré.

“La prochaine chose que vous voyez à l’échelle mondiale est qu’une fois que le niveau d’éducation des femmes s’est amélioré, les taux de fécondité ont commencé à baisser.”

“Tous ces pays d’Asie de l’Est se grattent vraiment la tête et essaient de réfléchir à des politiques et des interventions pour augmenter les taux de fécondité”, a-t-elle ajouté.

“Mais si c’est quelque chose que (les femmes) ne veulent vraiment pas, pouvez-vous les pousser à le faire?”