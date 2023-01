L’armée syrienne responsable de l’attaque à l’arme chimique de Douma, confirme l’OIAC

Commentez cette histoire Commenter

Une unité de troupes d’élite syriennes était responsable d’une attaque à l’arme chimique en 2018 qui a tué 43 civils dans la ville syrienne de Douma, a déclaré vendredi l’organisme mondial de surveillance des armes chimiques. L’attaque du 7 avril faisait partie d’une offensive militaire brutale des troupes du président syrien Bashar al-Assad alors qu’elles chassaient les combattants rebelles de la périphérie de Damas. Des photographies montrant des hommes, des femmes et des enfants morts dans un escalier ont commencé à circuler en ligne aux premières heures du lendemain matin. Des séquences vidéo montraient d’autres personnes s’étouffant ou écumant à la bouche.

Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont riposté quelques jours plus tard, lançant une rare salve de frappes aériennes contre des cibles du gouvernement syrien. Mais dans les mois qui ont suivi, la Syrie et ses alliés russes ont nié avec véhémence que les forces d’Assad aient été responsables de toute attaque chimique. Les inspecteurs internationaux en armement ont eu du mal à accéder aux deux sites en question et l’incident est devenu un pôle d’attraction pour la désinformation soutenue par la Russie.

Un effort précédent de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) avait déjà conclu qu’une attaque chimique avait eu lieu à Douma, mais n’avait aucun mandat pour attribuer le blâme.

Dans le rapport de 139 pages de l’organisation vendredi, il décrit un effort exhaustif pour faire exactement cela – les enquêteurs ont passé au peigne fin 1,86 téraoctets de données, ont pris 66 déclarations de témoins et examiné les données de 70 échantillons.

“Dans la soirée du 7 avril 2018, au moins un hélicoptère de l’unité d’élite syrienne des “forces du tigre” a largué deux bouteilles jaunes contenant du chlore gazeux toxique sur deux immeubles d’habitation dans une zone habitée par des civils à Douma, tuant 43 personnes nommées et affectant des dizaines plus », a conclu l’OIAC.

Les Nations Unies affirment que plus de 300 000 personnes ont été tuées pendant la guerre civile syrienne qui dure depuis plus de dix ans. Le vrai chiffre est probablement beaucoup plus élevé. Malgré de nombreuses preuves impliquant les hauts gradés d’Assad dans de probables crimes de guerre, les avocats des droits de l’homme affirment qu’il est peu probable que les tribunaux internationaux les jugent un jour en raison d’un manque de compétence.

Les chercheurs affirment que l’armée d’Assad et les milices affiliées ont lancé plus de 300 attaques chimiques tout au long de la guerre, avec des armes allant des agents neurotoxiques aux bombes au chlore rudimentaires mais dangereuses.

“Le régime d’Assad ne s’est pas contenté de ‘s’en tirer’ en utilisant ces armes interdites”, a déclaré le Global Public Policy Institute basé à Berlin en 2019. “Il a réussi à les utiliser à des fins stratégiques.”

Comme au lendemain d’autres frappes chimiques, l’attaque d’avril 2018 a ouvert la voie à l’armée d’Assad pour forcer une reddition punitive des rebelles.

“L’utilisation d’armes chimiques à Douma – et ailleurs – est inacceptable”, a déclaré le directeur général de l’OIAC, Fernando Arias. “Le monde connaît maintenant les faits, c’est à la communauté internationale d’agir.”

L’équipe d’enquête et d’identification, qui a rédigé le rapport, a été créée par les États membres de l’OIAC basée à La Haye en novembre 2018, après que la Russie a opposé son veto à une mission conjointe ONU-OIAC en Syrie.

Bien que les enquêteurs aient modélisé des dizaines de milliers de trajectoires possibles pour deux cylindres jaunes apparus sur des photographies peu après la frappe, ils n’ont pas été en mesure d’examiner les armes elles-mêmes. Le gouvernement syrien, a-t-il déclaré, a notifié à l’OIAC en 2019 qu’il avait détruit les conteneurs.

“La destruction des cylindres a empêché toute autre évaluation ou analyse aux fins du présent rapport”, a déclaré l’OIAC.

Le chien de garde a déclaré qu’il avait reçu des informations crédibles indiquant que l’escouade d’hélicoptères qui a quitté la base aérienne de Dumayr entre 19 h 10 et 19 h 40 le 7 avril 2018, était probablement sous le contrôle de l’un des meilleurs officiers militaires de la Syrie, alors-Brig . Le général Souheil al-Hasan.

L’attaque est rapidement devenue une partie d’une campagne de désinformation menée par l’État russe et un certain nombre d’activistes en ligne de haut niveau. Dans de longs articles de blog et dans des podcasts, ils ont affirmé que les preuves étaient fabriquées, que des cadavres étaient disposés sur le site et que des enfants vus mousser à la bouche simulaient leurs symptômes.

Vendredi, le rapport de l’OIAC a rejeté ces théories une par une, fournissant des réfutations détaillées dans chaque cas.