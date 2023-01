L’armée syrienne a largué du gaz chloré lors d’une attaque meurtrière en 2018 (organisme de surveillance des armes chimiques)

L’organisme mondial de surveillance des armes chimiques a déclaré vendredi que ses enquêteurs avaient trouvé “des motifs raisonnables de croire” que l’armée de l’air syrienne avait largué deux bouteilles contenant du chlore gazeux sur la ville de Douma en avril 2018, tuant 43 personnes.

Un rapport d’une équipe de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques a offert la dernière confirmation que le régime du président syrien Bachar al-Assad a utilisé des armes chimiques pendant la guerre civile acharnée de son pays.

“L’utilisation d’armes chimiques à Douma – et ailleurs – est inacceptable et constitue une violation du droit international”, a déclaré le directeur général de l’OIAC, Fernando Arias.

Les responsables syriens n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur les conclusions. La Syrie a rejoint l’OIAC en 2013 sous la pression de la communauté internationale après avoir été accusée d’une autre attaque meurtrière à l’arme chimique, mais ne reconnaît pas l’autorité de l’équipe d’enquête et a nié à plusieurs reprises avoir utilisé des armes chimiques.

L’organisation a déclaré que les “motifs raisonnables de croire” sont la norme de preuve systématiquement adoptée par les organes internationaux d’établissement des faits et les commissions d’enquête qui enquêtent sur les violations potentielles du droit international.

Le rapport de vendredi indique que la norme a été respectée grâce à des preuves indiquant qu’au moins un hélicoptère Mi8/17 de l’armée de l’air syrienne a largué deux cylindres jaunes sur Douma lors d’une offensive militaire gouvernementale pour reprendre la ville.

L’un des cylindres a heurté le toit d’un immeuble résidentiel de trois étages et s’est rompu, “a rapidement libéré du gaz toxique, du chlore, à des concentrations très élevées, qui s’est rapidement dispersé dans l’immeuble, tuant 43 personnes nommées et affectant des dizaines d’autres”, selon le rapport. .

Un deuxième cylindre a éclaté à travers le toit d’un autre immeuble dans un appartement en contrebas et ne s’est rompu que partiellement, “affectant légèrement ceux qui sont arrivés les premiers sur les lieux”, selon le rapport.

Les autorités syriennes ont refusé à l’équipe d’enquête l’accès aux sites des attaques au chlore et ont vu son droit de vote à l’OIAC suspendu.

Les enquêteurs ont interrogé des dizaines de témoins et étudié le sang et l’urine des survivants ainsi que des échantillons de sol et de matériaux de construction, selon l’agence de surveillance.

Les théories russes et syriennes alternatives rejetées

Plusieurs théories soutenues par la Russie sur l’attaque ont été testées mais n’ont pas pu être étayées, a constaté l’équipe. Ceux-ci incluaient que des bouteilles de chlore et des corps avaient été déposés sur les lieux par les forces de l’opposition et que le gaz toxique provenait d’un entrepôt voisin utilisé par les insurgés. La Syrie a affirmé un jour que les corps de personnes tuées ailleurs dans le pays avaient été emmenés à Douma pour ressembler à des victimes d’attaques au gaz.

Le rapport a révélé que les deux bouteilles contenant du chlore avaient été modifiées et remplies à la base aérienne de Dumayr et que l’hélicoptère ou les hélicoptères qui les avaient largués étaient sous le contrôle de la Tiger Force d’élite de l’armée syrienne.

Des survivants contactés par l’Associated Press au lendemain de l’attaque de Douma ont déclaré avoir été submergés par l’odeur de chlore. Les militants ont déclaré que de nombreux morts avaient été retrouvés avec de la mousse autour de la bouche, un indicateur de suffocation. Les travailleurs médicaux ont déclaré avoir traité des personnes pour des symptômes tels que des difficultés respiratoires et des évanouissements.

Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont blâmé les forces gouvernementales syriennes et ont lancé des frappes aériennes punitives. La Syrie a nié toute responsabilité.

Douma était la cible finale de la vaste campagne du gouvernement pour reprendre le contrôle de la banlieue est de la Ghouta de Damas aux rebelles après sept ans de révolte. Les militants ont abandonné la ville quelques jours après l’attaque présumée.

Candidature à la Cour pénale internationale refusée

L’équipe d’enquête et d’identification de l’OIAC a effectivement remplacé un mécanisme d’enquête antérieur mis en place entre l’ONU et l’OIAC en 2015, qui a été dissous en 2017 après que la Russie a opposé son veto à une prolongation de son mandat au Conseil de sécurité.

Des diplomates britanniques à l’OIAC ont tweeté qu’ils étudiaient le rapport : “Nous travaillerons avec des partenaires sur les prochaines étapes. #NoImpunity”

Dans une tentative d’assurer la responsabilité des crimes en Syrie, les Nations Unies ont mis en place un “mécanisme international, impartial et indépendant”. Il a pour mandat de conserver et d’analyser les preuves de crimes et de préparer des dossiers pour d’éventuels procès devant des cours ou des tribunaux internationaux.

Traduire en justice les auteurs en Syrie est encore loin. La Russie, alliée de la Syrie, a, dans le passé, bloqué les efforts du Conseil de sécurité de l’ONU pour ordonner une enquête de la Cour pénale internationale en Syrie.

Le conflit en cours qui a commencé en Syrie il y a plus de dix ans a tué des centaines de milliers de personnes et déplacé la moitié des 23 millions d’habitants du pays avant la guerre.

L’équipe de l’OIAC avait précédemment identifié les forces syriennes comme responsables de trois attaques chimiques à Latamneh en mars 2017 et une à Saraqeb en février 2018.