L’armée sur ses gardes après une nouvelle flambée dans l’Imphal de Manipur, le couvre-feu est de retour

Les forces de sécurité ont été dépêchées dans une poche de la capitale du Manipur, Imphal, alors que de nouveaux affrontements ont éclaté à nouveau cet après-midi après des jours de paix fragile. Une section des communautés Meitei et Kuki de la localité de New Checkon de la capitale de l’État, Imphal, s’était affrontée, selon des sources policières. Les affrontements avaient commencé dans l’espace d’un marché local.

Le couvre-feu, qui avait auparavant été assoupli jusqu’à 16 heures à Imphal, a été réimposé après 13 heures après la dernière flambée.

Le Manipur est témoin d’affrontements ethniques liés à de multiples problèmes depuis près d’un mois.

Au début de ce mois, des affrontements avaient éclaté dans l’État des collines après que les tribus Kuki aient organisé une marche de solidarité le 3 mai pour protester contre la demande des Meiteis pour le statut de tribu répertoriée. Plus de 70 personnes sont mortes dans les violences qui couvaient depuis plus d’une semaine. Des propriétés d’une valeur de plusieurs millions de dollars ont été incendiées et des milliers de personnes ont été forcées de quitter leurs maisons pour chercher la sécurité dans des camps organisés par le gouvernement.

Les affrontements ont été précédés par des tensions autour de l’expulsion des villageois de Kuki des terres forestières de la réserve, ce qui a conduit à une série de petites agitations.

Bien que les Meities représentent 64 % de la population de l’État, ils occupent 10 % du territoire de l’État car les non-tribaux ne sont pas autorisés à acheter des terres dans les zones montagneuses notifiées. Leur inclusion dans la catégorie ST leur permettra d’acheter des terres dans les collines – une possibilité qui a énormément bouleversé les tribaux.

Les Kukis allèguent que le gouvernement BJP de l’État, dirigé par le ministre en chef N Biren Singh, les cible systématiquement, dans le but de les expulser des forêts et de leurs maisons dans les collines. La guerre contre la drogue aussi, était une ruse pour l’expulsion, ont-ils allégué.

L’armée et les forces paramilitaires ont campé dans l’État, organisant des patrouilles régulières et aidant les civils.

Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a assuré que des mesures seraient prises contre les personnes impliquées dans les violences et a rencontré des représentants des deux communautés.