L’armée suisse s’inquiète d’une commande d’avions américains

Face à un référendum sur son accord F-35, le ministère suisse de la Défense a averti qu’un retard aurait de “graves conséquences”

La Suisse, militairement neutre, est mêlée à une controverse nationale concernant son achat prévu de 6,2 milliards de dollars d’avions de chasse américains F-35A, incitant les responsables de la défense à affirmer que tout retard dans l’accord aurait “graves conséquences” pour la sécurité du pays.

La déclaration de mercredi du ministère de la Défense à Berne intervient un jour après que le gouvernement suisse a confirmé que les organisateurs d’un “Arrêtez F-35” initiative avait rassemblé les 100 000 signatures de pétition valides nécessaires pour forcer un référendum sur la question. Les militants ont appelé à la tenue du vote en mars, le même mois que la date limite du gouvernement pour conclure son contrat de 36 avions avec l’entrepreneur américain de la défense Lockheed Martin.

Le département suisse de la défense a déclaré au Conseil fédéral de la nation que le calendrier proposé pour le référendum n’était pas réalisable car l’exécutif et le Parlement n’auraient pas assez de temps pour “traiter” le message envoyé par les électeurs avant l’expiration de l’offre de Lockheed.

“Le message doit être envoyé au Parlement d’ici la session d’hiver”, la le département a dit dans un rapport. “Un retard dans l’acquisition du F-35A aurait de graves conséquences pour la sécurité de la Suisse.”

Une partie de l’inquiétude est que d’autres pays – dont l’Allemagne, la Finlande et le Canada – font la queue pour acheter des F-35 au milieu du conflit russo-ukrainien. La Suisse pourrait être repoussée en queue de peloton, et peut-être devoir payer un prix plus élevé, si elle devait recommencer un nouveau contrat avec Lockheed. L’armée suisse se précipite pour moderniser ses défenses aériennes d’ici 2030.

Cependant, le “Arrêtez F-35” La coalition – qui comprend le Parti social-démocrate suisse, le Parti vert et un groupe anti-militaire – a fait valoir que les avions d’attaque fabriqués aux États-Unis sont trop chers et ne conviennent pas à l’armée de l’air suisse axée sur la défense. La neutralité militaire est inscrite dans la constitution suisse, de sorte que l’armée de l’air du pays se limite principalement à patrouiller dans le ciel dans sa propre région. Les critiques ont également suggéré que s’appuyer sur le F-35A emmêlerait trop étroitement la sécurité nationale suisse avec Washington.

Le gouvernement suisse a choisi le F-35A l’année dernière, après avoir également évalué l’avion de chasse français Rafale, le F/A-18 Super Hornet de Boeing et l’Eurofighter Typhoon, qui est construit par un groupe de quatre pays dirigé par Airbus.