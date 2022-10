L’armée sud-coréenne s’excuse pour l’échec du lancement du missile, les habitants alarmés

L’armée américaine et la Corée du Sud ont tiré des missiles sol-sol dans la mer en réponse au lancement par la Corée du Nord d’un missile balistique au-dessus du Japon mardi, pour la première fois depuis 2017.

Selon les médias locaux, des habitants de la ville côtière de Gangneung et de ses environs ont rapporté avoir vu un éclair lumineux et entendu le bruit d’une explosion pendant la nuit. Des images partagées sur les réseaux sociaux ont montré ce qui semblait être des flammes et de la fumée montante.