Les menaces de mort et l’intimidation d’agents publics signalent l’héritage autocratique de Trump

Des émeutiers prennent d’assaut le Capitole américain le 6 janvier 2021, cherchant à intimider les politiciens afin qu’ils renversent l’élection présidentielle. AP Photo / John Minchillo À l’approche du procès de destitution de l’ancien président Donald Trump, des responsables fédéraux enquêtent sur des menaces d’attaquer ou de tuer des membres du Congrès. Cela fait suite à l’émeute du Capitole, lorsqu’une foule a pris d’assaut le bâtiment où les membres de la Chambre et du Sénat se préparaient à certifier l’élection présidentielle. Certains émeutiers auraient menacé la vie d’élus des deux partis. Lorsque la Chambre a entamé la procédure de destitution, les membres républicains de la Chambre des représentants des États-Unis auraient eu peur de voter pour destituer Trump – craignant même pour leur vie. Une vidéo a également capturé un groupe accostant le républicain Lindsey Graham, un sénateur américain de Caroline du Sud, criant qu’il était un «traître» après avoir déclaré que Joe Biden avait été légalement élu président. Ces menaces ne reflètent pas simplement des niveaux accrus de colère et de dépravation chez les Américains. Au contraire, ils semblent être la preuve d’un usage plus systémique de la peur et de l’intimidation dans la politique américaine, cherchant à forcer la fidélité des républicains et à renforcer le virage autoritaire qui a défini le leadership de Donald Trump. L’engagement dans la vie publique aux États-Unis a toujours comporté des risques, les fonctionnaires des deux parties, les journalistes et même les stars de cinéma étant souvent la cible de menaces de mort et d’intimidation. Cependant, avec l’avènement des médias sociaux et de la présidence Trump, les risques pour les fonctionnaires ont considérablement augmenté. En tant que professeur de droits de l’homme et praticien de la construction de la démocratie et de l’État de droit, cette tendance symbolise la profondeur de la détérioration de la démocratie aux États-Unis Violence politique Avant l’insurrection, les experts ont suivi les tendances actuelles dans le cadre d’un cycle plus large de violence politique aux États-Unis, selon une analyse, «a eu lieu environ tous les cinquante ans au cours des deux derniers siècles». Même avec un transfert de pouvoir, la question reste de savoir si l’Amérique va enfin rompre ce cycle ou si Trump vient de semer les graines pour la prochaine fois. Au cours des dernières années, des universitaires et des experts ont averti que les États-Unis couraient un risque de violence politique généralisée et d’instabilité démocratique. Ils identifient quatre facteurs interdépendants qui rendent une société vulnérable à la violence qui vise à affecter les systèmes politiques et la prise de décision: la «factionnalisation d’élite», dans laquelle les partis politiques se livrent à une compétition gagnant-gagnant pour promouvoir leurs propres intérêts à presque tout prix. Un niveau élevé de polarisation sociétale. Affaiblissement des institutions démocratiques, telles que les processus électoraux et l’application de la loi, en partie à cause de l’érosion de la confiance du public et du soutien bipartisan. Une montée du discours de haine et de la rhétorique militante. Tout cela se produit aux États-Unis dans une large mesure. Avant les élections de novembre 2020, un groupe d’universitaires a attiré l’attention sur le fait qu’un grand nombre d’Américains ont déclaré qu’ils accepteraient la violence pour faire avancer les objectifs politiques de leurs partis. À la fin de 2020, les experts sonnaient l’alarme que le pays tournait vers la violence politique. Les partisans du président Donald Trump ont défilé à Washington, DC, le 14 novembre. AP Photo / Jacquelyn Martin Radicalisation de la droite Les affirmations de Trump concernant la fraude électorale massive, l’intimidation des opposants et des membres de son propre parti, les attaques contre les médias libres et le soutien à la droite. Les groupes d’ailes ont généré un mouvement extrémiste Make America Great Again. Observant un mélange toxique des fabrications du président, de l’écosystème médiatique de droite, des théories du complot et de l’isolement et de l’insécurité accrus dus au COVID-19, d’anciens responsables de la sécurité nationale ont noté à la fin de 2020 des signes de «radicalisation de masse» aux États-Unis. Cette séquence d’événements correspond à la recherche montrant comment la haine et la radicalisation progressent vers des croyances et des comportements extrêmes, y compris la participation à la violence collective. Les humains s’identifient en groupes et donnent la priorité à leur propre groupe. S’il y a une menace ou une concurrence entre les groupes, certains dirigeants encourageront les adeptes à haïr et à déshumaniser l’autre groupe – généralement en dépeignant leur propre groupe comme une victime – et même à se livrer à la violence ou à l’intimidation pour se défendre. Les membres du groupe qui agissent en réponse, à leur tour, sentent qu’ils contribuent à la survie de leur groupe. Trump a modifié les normes de rhétorique et de comportement acceptables au sein du Parti républicain. Il a augmenté la tolérance à l’intimidation, à la haine et au harcèlement, et a diabolisé le Parti démocrate et les mouvements de justice sociale, comme Black Lives Matter, comme des dangers antipatriotiques pour l’Amérique. Avant les élections de 2020, les preuves montraient que le Parti républicain avait moins de traits démocratiques que presque tous les partis au pouvoir dans les démocraties du monde et «sa rhétorique était plus proche des partis autoritaires, tels que l’AKP en Turquie et le Fidesz en Hongrie». Ces partis cherchent à renforcer le pouvoir en sapant les institutions démocratiques, telles que des élections justes, des systèmes judiciaires et des médias indépendants, et en utilisant une rhétorique menaçante et en manquant de respect à leurs opposants. Trump a également légitimé des groupes extrémistes préexistants qui utilisent la violence et l’intimidation. La foule qui a pris d’assaut le Capitole se composait d’un éventail de groupes et d’individus aux idéologies diverses – y compris les ultra-nationalistes Proud Boys, les suprémacistes blancs, les milices anti-gouvernementales et pro-armes telles que les Oath Keepers et Three Percenters, les adeptes du complot QAnon, et les partisans communs de Trump et les responsables républicains. Ils se sont tous réunis dans le cadre de l’effort «Stop the Steal» de Trump pour renverser l’élection du véritable vainqueur, Joe Biden. Le récit unificateur pour eux était la fausse idée que la démocratie américaine est attaquée par les démocrates et les traîtres, et que la violence pourrait être justifiée dans le cadre de la légitime défense patriotique. Qu’arrive-t-il à la modération? Le Parti républicain – à quelques exceptions près – a adopté la rhétorique post-électorale de Donald Trump et le mensonge massif sur la fraude électorale. Cela est dû au contrôle de Trump dans tout le parti, de ses membres généraux à la direction du parti et aux médias affiliés – qui se sentaient obligés de soutenir Trump quoi qu’il dise ou fasse. Même si de nombreux républicains ont dénoncé le recours à la violence le 6 janvier, la plupart des responsables continuent de valider les préoccupations de leurs électeurs concernant l’intégrité électorale, qui sont enracinées dans l’effort «Stop the Steal». Les membres du Parti républicain défendent leurs actions en affirmant qu’il s’agit d’efforts légitimes pour protéger la démocratie. Alors que l’extrémisme augmente, les modérés qui sont prêts à contester la direction du groupe sont les premiers à être intimidés ou réduits au silence. Les chefs de parti qui ont maintenant dénoncé le mensonge «Stop the Steal» et voté pour la destitution sont confrontés à des répercussions. Les dirigeants républicains du Congrès Kevin McCarthy, à gauche, et Mitch McConnell, au centre, avec le président de l’époque, Donald Trump. AP Photo / Evan Vucci Un héritage Bien que le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, ait répudié le mensonge «Stop the Steal», les premières indications sont que le Parti républicain reste globalement ancré dans la défense de Trump et de la rhétorique partisane à tout prix. Près de 9 républicains sur 10 ont approuvé les performances professionnelles de Trump même après l’attaque du Capitole. Le climat au gouvernement continue d’être effrayant. Les menaces de mort contre des agents publics des deux partis font partie de la justification et de l’opposition des républicains aux contrôles d’armes requis avant d’entrer dans la Chambre. Les recherches montrent que la violence politique peut renforcer l’existence d’un groupe, solidifier les interconnexions des membres et engendrer plus de violence. Même si Trump reste hors du pouvoir et hors de Twitter, les événements qui ont précédé et y compris le 6 janvier pourraient renforcer les sentiments d’appartenance de ses partisans à un récit hautement déformé du patriotisme au sein du Parti républicain, et pourraient approfondir la polarisation et le factionnalisme d’élite. Cela ajoute à la difficulté de renverser le virage autocratique du parti. [Deep knowledge, daily. Sign up for The Conversation’s newsletter.] Le but des partis autoritaires est le contrôle ou la cooptation des forces de l’ordre et de l’armée, qui sont souvent considérées comme la dernière ligne de défense de la démocratie. C’est pourquoi le potentiel que des niveaux importants de sympathie, d’affiliation ou même de complicité avec le mouvement MAGA existent au sein de la police américaine et des forces armées est si inquiétant. Alors qu’un nouveau président prend ses fonctions, la résilience de la démocratie américaine est mise en évidence. Le président Biden a déjà déclaré son intention de lutter contre l'extrémisme et la radicalisation nationaux. Même si les démocrates sont maintenant au pouvoir, ce qui se passera ensuite avec le Parti républicain, et ses bailleurs de fonds et ses partisans, refera ou brisera la démocratie américaine.Cet article est republié à partir de The Conversation, un site d'information à but non lucratif dédié au partage d'idées d'experts universitaires. Il a été rédigé par: Shelley Inglis, Université de Dayton. 