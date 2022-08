“L’armée sous stéroïdes”: une fille de Lake Country qui lutte contre le cancer a besoin de soutien

Les billets sont maintenant en vente pour la Dream Lottery qui soutient la BC Children’s Hospital Foundation.

Toni Nicholls de Lake Country encourage tout le monde à acheter un billet car l’argent fera avancer la recherche qui aidera à soutenir des enfants comme sa fille Rylie.

Rylie, quatre ans, a reçu un diagnostic de neuroblastome de stade quatre en juillet 2021.

Toni et Rylie passent beaucoup de temps à l’hôpital pour enfants.

« Le BC Children’s Hospital est de classe mondiale », a déclaré Toni. “C’est incroyable et je suis tellement convaincu qu’ils font tout leur possible pour donner à Rylie les meilleures perspectives possibles.”

Les prix de la loterie de cette année comprennent un tirage 50/50, des véhicules, des maisons d’un million de dollars, et plus encore.

MISE À JOUR : Le jackpot 50/50 PLUS est supérieur à 1,3 MILLION de $ Le gagnant prend la moitié ! Participez pour gagner le plus grand tirage 50/50 de cet été : https://t.co/s7j9jgURRE#5050plus #bcch #bccf #childhealth #collecte de fonds Connaissez votre limite. Jouez en son sein. #19Plus pic.twitter.com/44jZMXHGRd — Loterie de l’hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique (@bcch_lottery) 18 août 2022

Les billets peuvent être achetés sur bcchildren.com.

Passant tant de temps à l’hôpital et au Manoir Ronald McDonald, Toni et Rylie ont rencontré de nombreuses familles dans des situations similaires.

La famille Nicholls collecte actuellement des bouteilles et des canettes pour soutenir la meilleure amie de Rylie, Savanna, également aux prises avec un neuroblastome de stade quatre.

Toni dit que vous pouvez la contacter sur Facebook ou par e-mail si vous avez des matières recyclables à contribuer.

Elle a ajouté qu’elle pourrait avoir besoin de mettre en place une journée de dépôt après qu’un grand nombre de personnes aient exprimé leur désir d’aider.

En savoir plus sur l’histoire de Savanna sur Facebook.

CancerHôpitauxLake CountryLoterierecherche