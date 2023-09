L’armée soudanaise tue au moins 40 personnes lors d’une attaque de drone sur Khartoum | Actualités sur les conflits

Une attaque de drone sur un marché ouvert au sud de la capitale soudanaise, Khartoum, a tué au moins 40 personnes, ont déclaré des militants et du personnel médical, alors que l’armée et les paramilitaires Forces de soutien rapide (RSF) se battent pour le contrôle du pays.

Au moins 70 autres personnes ont été blessées lors de l’attaque survenue dimanche dans le quartier Mayo de Khartoum, selon des comités de résistance et deux agents de santé de l’hôpital universitaire Bashair, où les blessés ont été soignés. Beaucoup d’entre eux nécessiteront des amputations.

Le groupe a publié sur les réseaux sociaux des images montrant des corps enveloppés dans des draps blancs dans une cour ouverte de l’hôpital.

Dans un reportage depuis Khartoum, Hiba Morgan d’Al Jazeera a déclaré que l’attaque par drone avait été menée par l’armée soudanaise.

Elle a déclaré qu’il n’était pas clair si toutes les victimes étaient des civils, mais « il y a un besoin urgent d’assistance médicale pour ceux qui ont été blessés ».

Les bombardements aveugles et les attaques aériennes des deux factions sont devenus monnaie courante dans la guerre au Soudan, qui a réduit la grande région de Khartoum à un champ de bataille.

Pas de fin en vue

Selon Morgan, il n’y a toujours pas de pourparlers entre RSF et l’armée soudanaise après près de cinq mois de conflit.

Au cours d’une de ses tournées d’inspection dans les camps militaires à travers le pays, le chef de l’armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, a déclaré que l’armée saluait les initiatives, notamment le Forum de Djeddah, mais qu’elle n’autoriserait « aucune ingérence inacceptable ».

« Les initiatives sont là (…) mais en ce qui concerne la réalité sur le terrain, il n’y a aucun progrès », a déclaré Morgan, ajoutant qu’au cours des deux derniers mois, il n’y avait pas eu de cessez-le-feu entre les parties belligérantes pour donner un peu de répit aux tensions. les habitants de Suda.

Le Soudan est secoué par la violence depuis la mi-avril, lorsque les tensions entre l’armée du pays, dirigée par al-Burhan, et les RSF, commandées par le général Mohamed Hamdan Dagalo, ont dégénéré en combats ouverts.

Depuis, les affrontements se sont étendus à plusieurs régions du pays. Dans la grande région de Khartoum, qui comprend les villes de Khartoum, Omdurman et Khartoum Nord (Bahri), les troupes de RSF ont réquisitionné des habitations civiles et les ont transformées en bases opérationnelles.

L’armée a répondu en bombardant des zones résidentielles, affirment des groupes de défense des droits et des militants.

Dans la région occidentale du Darfour – théâtre d’une campagne génocidaire au début des années 2000 – le conflit s’est transformé en violence ethnique, les RSF et les milices arabes alliées attaquant des groupes ethniques africains, selon des groupes de défense des droits et les Nations Unies.

Selon les chiffres du mois d’août de l’ONU, le conflit a fait plus de 4 000 morts. Cependant, le bilan réel est certainement beaucoup plus élevé, affirment les médecins et les militants.

Le nombre de déplacés internes a presque doublé depuis la mi-avril pour atteindre au moins 7,1 millions de personnes, selon l’agence des Nations Unies pour les réfugiés. 1,1 million de personnes supplémentaires sont des réfugiés dans les pays voisins.