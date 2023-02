L’armée soudanaise termine l’examen de l’accord sur la base russe en mer Rouge

LE CAIRE (AP) – L’armée au pouvoir au Soudan a conclu un examen d’un accord avec la Russie pour construire une base navale sur la mer Rouge dans le pays africain, ont déclaré samedi deux responsables soudanais.

Ils ont déclaré que l’accord attendait la formation d’un gouvernement civil et d’un organe législatif à ratifier avant d’entrer en vigueur. Les responsables ont déclaré que Moscou avait répondu aux demandes les plus récentes du Soudan, notamment en fournissant davantage d’armes et d’équipements.

«Ils ont dissipé toutes nos préoccupations. L’accord est devenu acceptable du côté militaire », a déclaré un responsable.

Les responsables n’ont pas fourni plus de détails et ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter des délibérations internes. Un porte-parole de l’armée soudanaise a refusé de commenter.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a également déclaré jeudi que l’accord devait encore être ratifié par l’organe législatif soudanais qui n’a pas encore été formé.

Le Soudan est sans parlement depuis qu’un soulèvement populaire a forcé le renversement militaire de l’autocrate de longue date Omar el-Béchir en avril 2019. Le pays est plongé dans le chaos politique depuis qu’un coup d’État militaire d’octobre 2021 a fait dérailler sa transition de courte durée vers la démocratie.

L’accord, qui a fait surface en décembre 2021, fait partie des efforts de Moscou pour rétablir une présence navale régulière dans diverses parties du globe. Il a été atteint pendant le règne d’al-Bashir.

L’accord permet à la Russie d’établir une base navale avec jusqu’à 300 soldats russes et de maintenir simultanément jusqu’à quatre navires de la marine, y compris des navires à propulsion nucléaire, dans le port stratégique de Port-Soudan sur la mer Rouge.

La base assurerait la présence de la marine russe en mer Rouge et dans l’océan Indien et épargnerait à ses navires la nécessité de longs voyages pour atteindre la zone, selon Viktor Bondarev, l’ancien chef de l’armée de l’air russe.

En échange, la Russie fournira au Soudan des armes et du matériel militaire. L’accord doit durer 25 ans, avec des prolongations automatiques pour des périodes de 10 ans si aucune des parties ne s’y oppose.

En juin 2021, le chef d’état-major soudanais, le général Mohammed Othman al-Hussein, a déclaré à une chaîne de télévision locale que Khartoum réexaminerait l’accord.

En février de l’année dernière, le général Mohammed Hamdan Dagalo, commandant des puissantes forces paramilitaires de soutien rapide, s’est entretenu avec de hauts responsables russes à Moscou.

À son retour du voyage d’une semaine, Dagalo a déclaré que son pays n’avait aucune objection à ce que la Russie ou tout autre pays établisse une base sur son territoire car cela ne représente aucune menace pour la sécurité nationale du Soudan.

“Si un pays veut ouvrir une base et que c’est dans notre intérêt et ne menace pas notre sécurité nationale, nous n’avons aucun problème à traiter avec qui que ce soit, russe ou autre”, a-t-il déclaré.

Samy Magdy, Associated Press