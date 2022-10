L’armée soudanaise limoge un commandant après des affrontements tribaux

Les combats dans le Nil bleu, qui borde l’Éthiopie et le Soudan du Sud, ont repris plus tôt ce mois-ci à cause d’un différend foncier, opposant la tribu haoussa, originaire de toute l’Afrique de l’Ouest, au peuple Berta. Les tensions se sont intensifiées mercredi et jeudi dans la ville de Wad el-Mahi à la frontière avec l’Éthiopie.