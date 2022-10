L’armée soudanaise limoge un commandant après des affrontements tribaux

LE CAIRE (AP) – L’armée au pouvoir au Soudan a limogé un commandant dans la province méridionale du Nil Bleu après deux jours de violents affrontements tribaux la semaine dernière qui ont tué au moins 220 personnes, a annoncé lundi l’armée. Les troubles ont ajouté aux malheurs d’un pays embourbé dans la guerre civile et le chaos politique.

Les combats dans le Nil bleu, qui borde l’Éthiopie et le Soudan du Sud, ont repris plus tôt ce mois-ci à cause d’un différend foncier, opposant la tribu haoussa, originaire de toute l’Afrique de l’Ouest, au peuple Berta. Les tensions se sont intensifiées mercredi et jeudi dans la ville de Wad el-Mahi à la frontière avec l’Éthiopie.

La violence survient avant le premier anniversaire du coup d’État militaire au Soudan qui a bouleversé la transition de courte durée du pays vers la démocratie. Il a également attiré les critiques des puissants militaires, un groupe pro-démocratie soudanais accusant les généraux au pouvoir de ne pas protéger les groupes ethniques de la province.

Le porte-parole militaire soudanais, le colonel Nabil Abdalla, a déclaré que le général de division Rabei Abdalla Adam avait été nommé commandant du Nil bleu, en remplacement du général de division Ramzi Babaker qui a été démis de ses fonctions au cours du week-end.

Cette nomination faisait partie des efforts de l’armée pour « faire face aux événements de sécurité regrettables », a déclaré le porte-parole. L’armée a également mis en place une mission d’enquête pour enquêter sur les affrontements, a déclaré Abdalla.

Fath Arrahman Bakheit, chef du ministère de la Santé du Nil Bleu, a déclaré dimanche que le bilan des morts, dont des dizaines de femmes et d’enfants, s’était éclairci tard samedi, après que le premier convoi humanitaire et médical ait réussi à atteindre Wad el-Mahi. Les autorités locales ont annoncé un couvre-feu nocturne dans la ville et déployé des forces de l’ordre dans la région pour éviter de nouveaux troubles.

À Damazin, la capitale provinciale du Nil Bleu, des manifestants en colère contre les affrontements de dimanche ont pris d’assaut le siège du gouvernement local et une installation militaire, ont rapporté les médias locaux.

The Associated Press