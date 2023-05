L’armée soudanaise appelle les anciens soldats à se réengager alors que les combats se poursuivent grâce au cessez-le-feu

L’armée soudanaise a demandé aux Nations Unies de changer d’envoyé dans le pays, car elle appelle les réservistes et les soldats à la retraite à se réenrôler au milieu du conflit en cours avec une force paramilitaire rivale.

L’appel lancé vendredi aux anciens soldats pour qu’ils se présentent à leur base militaire la plus proche intervient quelques jours après une trêve précaire entre l’armée et les Forces de soutien rapide (RSF).

Des combats sporadiques se sont poursuivis tout au long de la trêve soutenue par la communauté internationale, mais les observateurs du cessez-le-feu – l’Arabie saoudite et les États-Unis – ont déclaré vendredi que le respect s’améliorait.

Un porte-parole de l’armée a déclaré que l’enrôlement serait volontaire. Cependant, la loi actuelle sur les forces armées soudanaises stipule que les soldats à la retraite restent des réservistes, éligibles au réengagement obligatoire. Cela n’inclut pas ceux qui n’ont effectué que le service militaire obligatoire de deux ans au Soudan.

Vendredi, le chef de l’armée, Abdel-Fatteh al-Burhan, a écrit au secrétaire général américain, António Guterres, lui demandant de remplacer son envoyé Volker Perthes, ont indiqué des sources à la présidence soudanaise.

Perthes, qui a été nommé en 2021, avait poussé une transition politique vers un régime civil auquel certains membres de l’armée s’opposaient.

« Le secrétaire général est choqué par la lettre », a déclaré vendredi le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric. « Le secrétaire général est fier du travail accompli par Volker Perthes et réaffirme son entière confiance en son représentant spécial. »

Volker Perthes, l’envoyé de l’ONU pour le Soudan, au siège de l’ONU à New York. Photographie : Alessandro Della Valle/EPA

L’armée et les RSF ont entamé lundi une trêve de sept jours destinée à permettre l’accès à l’aide et aux services. Le conflit, qui a commencé à la mi-avril, aurait fait des centaines de morts et créé une crise des réfugiés.

Malgré un ralentissement des combats, des affrontements, des tirs d’artillerie et des frappes aériennes ont été signalés tout au long de la semaine.

Les habitants de Khartoum qui sont restés dans la ville souffrent de pannes régulières des services d’électricité, d’eau, de santé et de communication. De nombreuses maisons, en particulier dans les quartiers aisés, ont été pillées, ainsi que des magasins d’alimentation, des moulins à farine et d’autres installations essentielles.

On pense qu’environ 1,3 million de personnes ont fui leur domicile, soit à travers les frontières, soit à l’intérieur du pays. Le ministère de la Santé a déclaré qu’au moins 730 personnes sont décédées, bien que le chiffre réel soit probablement beaucoup plus élevé.

Alors que la moitié des quelque 49 millions d’habitants du Soudan ont besoin d’aide, l’Agence américaine pour le développement international a déclaré que les céréales destinées à nourrir 2 millions de personnes pendant un mois étaient envoyées par bateau.

Cependant, on ne sait pas comment cette aide et d’autres atteindront le peuple soudanais sans garanties de sécurité et approbations bureaucratiques.

« Nous sommes dans une course contre la montre pour apporter de l’aide à des millions de personnes avant l’arrivée de la saison des pluies en juin », a déclaré Eltahir Imam, responsable du programme Islamic Relief.