L’armée soudanaise appelle à l’enrôlement des jeunes pour combattre la force paramilitaire rivale

L’armée soudanaise a appelé lundi les jeunes et toute autre personne capable de se battre à s’enrôler au commandement militaire le plus proche pour lutter contre la force paramilitaire rivale.

Le Soudan a sombré dans le chaos après que des combats ont éclaté le 15 avril entre l’armée, dirigée par le général Abdel Fattah Burhan, et les forces paramilitaires de soutien rapide, commandées par le général Mohammed Hamdan Dagalo. Depuis lors, plus de 3 000 personnes ont été tuées, a déclaré le ministère de la Santé du pays, tandis qu’environ 2,5 millions de personnes ont été déplacées, selon l’ONU. Le véritable nombre de morts serait beaucoup plus élevé.

« Les commandants des divisions et régions militaires ont reçu pour instruction de recevoir et d’équiper les combattants, et ils doivent se rendre au commandement ou à l’unité militaire le plus proche », a indiqué l’armée lundi matin sur sa page Facebook officielle.

L’appel aux armes de lundi intervient quelques jours seulement après que Burhan a lancé un appel quasi identique lors d’un discours télévisé, demandant à la jeunesse soudanaise et à ceux capables de se battre de soutenir l’armée, soit depuis « leur lieu de résidence, soit en rejoignant le mouvement militaire ».

Il n’était pas clair si l’appel aux armes de lundi était une conscription forcée.

Dans la capitale, Khartoum, les troupes des RSF semblent avoir le dessus sur les rues de la ville, ayant réquisitionné des maisons civiles à travers la capitale et les ayant transformées en bases. Tout au long des 10 semaines de conflit, l’armée a riposté par des frappes aériennes qui ont touché des zones résidentielles et parfois des hôpitaux.

La province du Darfour occidental a connu certaines des pires violences. Dans un rapport publié il y a deux semaines par le sultanat de Dar Masalit, le chef de la communauté ethnique africaine Masalit, il a accusé les RSF et les milices arabes de « commettre un génocide contre des civils africains ». Il a estimé qu’au cours des deux derniers mois, plus de 5 000 personnes ont été tuées dans la capitale de la province, Genena.

Plusieurs séries de pourparlers de paix organisés par Riyad et Washington dans la ville côtière saoudienne de Djeddah ont pratiquement échoué, les deux médiateurs accusant publiquement la RSF et l’armée de violer continuellement les trêves négociées par les deux nations.

Au moins neuf cessez-le-feu ont été conclus depuis le début du conflit. Aucun n’a duré.