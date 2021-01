Après la pire tempête hivernale depuis des décennies, les autorités de la capitale espagnole ont suspendu les cours dans toute la région jusqu’au 18 janvier. Les fortes chutes de neige ont causé des dommages structurels et des tuyaux de chauffage cassés.

La tempête Filomena a paralysé la ville de Madrid ce week-end, forçant la fermeture de l’aéroport de Barajas, suspendant les services de train et laissant jusqu’à 1500 personnes piégées dans leurs voitures.

Ernesto Mantilla est un nettoyeur de rue qui s’occupe des conséquences de la tempête:

« La glace est très dure et c’est le principal problème que nous avons. De plus, ces températures très basses signifient qu’elle ne dégèle pas et que la glace ne se ramollit pas. Donc nous y voilà, toute la matinée. »

Une unité de l’armée espagnole a aidé à déneiger les entrées des hôpitaux régionaux de Madrid. Le lieutenant Robles a déclaré que d’autres hôpitaux verront également l’armée nettoyer la glace:

« Pour le moment, nous nettoyons l’entrée principale de l’hôpital régional de Madrid Severo Ochoa. Cette mission nous a été confiée pour cela et pour d’autres hôpitaux. »

La neige abondante a fait craindre que les livraisons du vaccin COVID si nécessaire ne soient affectées. Cependant, la plupart des grandes autoroutes de la région centrale sont désormais ouvertes, ainsi que le principal aéroport international du pays.

S’adressant à Good Morning Europe, le Dr Markus Donat, climatologue, a déclaré que Filomena était un événement météorologique vraiment exceptionnel.

«D’une part, nous avions ce système de basse pression qui s’est déplacé de l’Atlantique vers la péninsule ibérique. Et ce système de basse pression a frappé un courant d’air très froid de la région polaire arctique, combiné avec de grandes précipitations fournies par la même dépression -un système de pression a créé les conditions parfaites pour cette tempête et cette quantité record de chutes de neige. «

