L’armée serbe lance des exercices près du Kosovo

Belgrade déclare que les exercices à la frontière avec le Kosovo sont “de routine” alors que la date limite approche dans le différend sur les documents

Des unités de l’armée serbe ont lancé mercredi des exercices près de la frontière administrative avec le Kosovo. Bien que leur calendrier coïncide avec la date limite donnée par les autorités de Pristina pour la mise en œuvre de l’interdiction controversée des documents serbes, Belgrade insiste sur le fait que les exercices sont entièrement routiniers.

“La formation est effectuée pour préserver le haut niveau de préparation au combat des unités impliquées et leur capacité à, si nécessaire, réagir rapidement pour établir la paix et la sécurité le long de la ligne administrative”, a déclaré le ministère serbe de la Défense dans un communiqué.

“Une attention particulière est accordée aux exercices simulant une attaque contre l’unité et aux tactiques, techniques et procédures pour arrêter les passages illégaux, les opérations des groupes extrémistes et le crime organisé”, ajouté l’armée à Belgrade.

Des résidents locaux ont signalé des observations de camions, de véhicules blindés et même de chars près de Raska et de Novi Pazar, villes les plus proches des deux passages administratifs avec la province séparatiste, où les autorités albanaises de souche ont tenté d’interdire le trafic avec des documents serbes le mois dernier.

У оквиру редовних активности на базама и поседнутим објектима у Копненој зони безбедности снаге Војске Србије свакодневно реализују обуку за извршавање наменских задатака.🇷🇸 👉https://t.co/o8qdfmFXqr pic.twitter.com/7lQGtwokE4 — MO et ВС (@mo_i_vs) 31 août 2022

Belgrade et Pristina ont depuis négocié un compromis sur d’autres documents, mais le gouvernement d’Albin Kurti est catégorique sur le fait que les plaques d’immatriculation et les cartes d’identité serbes doivent disparaître à partir du 1er septembre.

Plusieurs attachés militaires occidentaux avaient demandé l’accès aux bases militaires serbes à Raska et Novi Pazar au cours du week-end, mais le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré aux journalistes qu’il avait refusé de leur donner la permission.

« Je ne l’ai pas permis. Si nous décidons de faire un spectacle, alors ils pourront voir ce que nous avons », a-t-il dit, alors qu’il assistait à des exercices conjoints de la police et de l’armée surnommés “Vent du Nord 2022” dans l’est de la Serbie.

L’OTAN a occupé le Kosovo en 1999, après une guerre aérienne de 78 jours contre la Serbie. La province a déclaré unilatéralement son indépendance en 2008 et a été reconnue par les États-Unis et ses alliés – mais pas par environ la moitié du monde, y compris Belgrade, la Russie, la Chine et plusieurs pays membres de l’UE. Vucic poursuit actuellement la politique de neutralité militaire et n’impose pas de sanctions contre la Russie, tout en tentant d’adhérer à l’UE.