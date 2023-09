L’armée s’apprête à détruire des dizaines de transports de troupes – alors même que l’Ukraine plaide pour plus d’équipement

L’Armée canadienne compte mettre à la ferraille des dizaines de vieux transporteurs de troupes cette année, même si une entreprise privée a proposé de les remettre à neuf pour les utiliser en Ukraine.

Le ministère de la Défense nationale (MDN) affirme que 67 véhicules blindés légers à chenilles (TLAV) sur une flotte de 140 sont « stationnés en attendant la démilitarisation et l’élimination finales, ou sont utilisés comme source de pièces de rechange » pour les 73 véhicules qui restent en service. service.

Tous les transports de troupes M113, en service depuis des décennies, sont en « mauvais état » et sont en attente d’élimination, a indiqué le MDN. Le ministère affirme qu’ils seront remplacés dans les prochaines années par de tout nouveaux véhicules blindés de soutien au combat (ACSV).

Armatec Survivability, basée à London, en Ontario, a proposé de mettre à jour les véhicules blindés excédentaires, a noté cette semaine l’opposition conservatrice fédérale.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit se rendre à Ottawa vendredi, où il devrait demander au Canada davantage d’équipement militaire, notamment des véhicules blindés de combat et des chars supplémentaires.

Le Canada a déjà fait don de huit chars Leopard 2A4, de 39 nouveaux ACSV et de 208 quatre-par-quatre blindés Roshel Senator – dans le cadre de ce qui représente désormais un ensemble d’armes de 1,8 milliard de dollars pour ce pays d’Europe de l’Est en difficulté.

Un haut responsable du MDN a reconnu cette semaine la proposition d’Armatec, ajoutant qu’aucune décision n’avait été prise. Il n’indiquera pas si la proposition est accueillie favorablement.

« En fin de compte, c’est une décision que nous transmettons aux décideurs politiques, puis nous essayons d’agir », a déclaré mardi Ty Curran, directeur général adjoint de la sécurité internationale, devant le comité de la défense de la Chambre des communes.

Des militaires ukrainiens montent au sommet d’un véhicule blindé de transport de troupes (APC) M113 dans la ville de Lyman, dans la région de Donetsk, en Ukraine, le 7 octobre 2022. (Olexandre Ratouchniak/Reuters)

Curran a déclaré que l’offre d’Armatec était l’une des nombreuses offres non sollicitées qui ont atterri sur les bureaux fédéraux depuis le début de l’invasion totale de l’Ukraine par la Russie l’année dernière.

« Le défi, bien sûr, concerne tous les dons qui proviennent de… [Canadian Armed Forces] les stocks équilibrent les besoins opérationnels », a-t-il déclaré.

Dans une réponse écrite à une demande d’informations de CBC News sur les véhicules M-113, le MDN a déclaré que sur les 73 TLAV opérationnels, 30 sont considérés comme des réserves et sont détenus dans des dépôts militaires. Cela s’ajoute aux 67 déjà considérés comme excédentaires et sur le point d’être mis au rebut.

Le Canada doit prendre en compte plusieurs facteurs avant de faire don d’équipement de champ de bataille à l’Ukraine, ajoute la déclaration écrite du ministère.

« Très mauvais état »

« Tout équipement donné par le Canada doit être durable sur le champ de bataille, mais, plus important encore, doit répondre à un besoin spécifique identifié par l’Ukraine et être un équipement que les Ukrainiens sont formés pour utiliser et disposent des ressources et des capacités nécessaires pour entretenir », a déclaré le ministère.

« La quantité restante de M113 qui n’est pas utilisée par les FAC est soit en attente de démilitarisation finale et d’élimination en raison de son très mauvais état, soit elle est conservée comme source de pièces de rechange pour la flotte opérationnelle. »

Les Ukrainiens connaissent très bien le fonctionnement et la maintenance du M113. L’Ukraine a reçu, ou est en train de recevoir, plus de 560 transporteurs de troupes en provenance des États-Unis, de Lituanie, du Danemark, d’Espagne et d’Italie, entre autres pays.

Lors de l’audience du comité de mardi, le porte-parole conservateur en matière de défense, James Bezan, a déclaré que les États-Unis et l’Australie étaient intéressés à s’associer au Canada dans le projet Armatec, car ils souhaitent également utiliser leurs véhicules excédentaires pour l’Ukraine.

Le député conservateur James Bezan a pressé un responsable du ministère de dire si le gouvernement envisageait d’envoyer des transports de troupes remis à neuf en Ukraine. (Presse canadienne/Adrian Wyld)

Bezan a demandé à Curran d’expliquer le statut de la proposition. Il a ajouté qu’Armatec lui avait dit qu’elle pourrait remettre à neuf jusqu’à huit M113 chaque mois.

Curran n’a pas répondu directement à cette question, ce qui a incité le président du comité, le député libéral John McKay, à demander des éclaircissements.

Le gouvernement fédéral a réservé jusqu’à 500 millions de dollars pour l’année budgétaire en cours pour les dons de matériel militaire à l’Ukraine, a déclaré Curran, ajoutant que le projet Armatec pourrait être financé à partir de cette réserve d’argent.

En plus des M113, l’armée canadienne dispose de 195 véhicules blindés de reconnaissance LAV II Bisons et de 149 Coyote qui seront mis hors service cette année, indique le MDN. Il n’est pas clair s’il existe des propositions du secteur privé visant à les remettre à neuf pour les utiliser en Ukraine.