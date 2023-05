L’armée russe s’est adaptée et est désormais un ennemi redoutable pour l’Ukraine

L’armée russe a été largement discréditée et dénigrée par les médias occidentaux depuis le début de son invasion de l’Ukraine, considérée comme ayant gâché la première phase de la guerre après avoir subi une série de revers et de reculs.

Mais les analystes de la défense d’un groupe de réflexion militaire de premier plan basé à Londres ont enquêté sur les adaptations tactiques de la Russie pendant la guerre et ont noté qu’une force armée plus structurée, coordonnée et réactive a émergé – et qui est particulièrement forte sur la défensive.

En tant que tel, l’armée russe représente désormais un adversaire beaucoup plus redoutable pour l’Ukraine alors qu’elle se prépare à lancer une contre-offensive très attendue pour récupérer le territoire occupé.

« Alors que l’Ukraine se prépare à des opérations offensives, ses forces armées sont confrontées à des défis tactiques majeurs », ont déclaré Jack Watling et Nick Reynolds, spécialistes de la guerre terrestre au Royal United Services Institute (RUSI), dans leur dernier rapport intitulé « Russian Tactics in the Second Year de son invasion de l’Ukraine. »

« La profondeur de [Russian] signifie que l’Ukraine doit générer une puissance de combat sérieuse afin de pénétrer les lignes russes, l’étendue des fortifications défensives russes sur le front rendant leur contournement presque impossible », a noté le rapport, publié vendredi.

Nick Reynolds de RUSI a déclaré à CNBC que si la Russie « s’est mise dans une très mauvaise position au début de l’année dernière », menant ce qu’il a décrit comme des bévues stratégiques et opérationnelles massives qui les ont privées de certaines de leurs meilleures unités et équipements, « depuis lors, l’État russe et l’armée russe se sont davantage mis sur le pied de guerre et se sont adaptés. »

« En particulier, de nombreux systèmes et la façon dont ils fonctionnent ensemble fonctionnent beaucoup mieux que l’année dernière. Le fait qu’ils soient sur la défensive leur permet maintenant de combiner les armes d’une manière un peu plus facile que de coordonner l’offensive. opérations. Ils effectuent également [in a way that was] beaucoup plus proche de la façon dont ils étaient, avant la guerre, censés fonctionner. »

« Fondamentalement, les Ukrainiens ont un défi difficile à relever », a déclaré Reynolds jeudi, affirmant que RUSI s’attendait à ce que la Russie emploie une grande quantité de tirs d’artillerie pour défendre ses unités et des systèmes de guerre électronique « très performants » visant à vaincre les UAV ou les drones.

Celles-ci se révèlent déjà d’une efficacité dévastatrice, l’Ukraine perdant jusqu’à 10 000 drones par mois « en raison de l’efficacité de la guerre électronique russe et de l’utilisation intensive des interférences de navigation », a déclaré RUSI.