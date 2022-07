L’armée russe prévoit de balayer les jeux de guerre dans l’est du pays

MOSCOU (AP) – La Russie organisera des exercices militaires de grande envergure dans l’est du pays tout en poursuivant l’entraînement régulier des troupes malgré l’action en Ukraine, ont annoncé mardi les autorités militaires russes.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que l’exercice Vostok 2022 (Est 2022) est prévu du 30 août au 30 septembre. 5 impliquera des troupes lors de manœuvres sur 13 champs de tir du district militaire de l’Est.

Il a ajouté que des unités de troupes aéroportées, des bombardiers à longue portée et des avions cargo militaires seront également impliqués dans les jeux de guerre.

Le ministère a déclaré que des troupes de pays étrangers non spécifiés participeront. Les troupes russes et chinoises ont participé à une série de manœuvres militaires conjointes l’année dernière, reflétant des liens militaires de plus en plus étroits entre Moscou et Pékin.

Le ministère a rejeté les allégations selon lesquelles il mobilise des forces pour renforcer ses forces en Ukraine, notant que “seule une partie de l’armée russe a été impliquée dans l’opération militaire spéciale”.

Sans divulguer de détails, le ministère a déclaré que le nombre de soldats opérant en Ukraine est “tout à fait suffisant pour accomplir les tâches” et a souligné que l’armée n’avait annulé aucun des exercices prévus.

Moscou n’a pas précisé combien de ses millions de soldats sont impliqués dans des actions en Ukraine.

The Associated Press