L’armée russe passe des «heures» dans l’espace aérien près de l’Alaska lors d’opérations aériennes dans une «compétition de puissance» avec les États-Unis, a révélé un chef militaire.

L’activité militaire accrue dans la région est attribuée à l’expansion des activités de la Russie, selon le général de l’armée de l’air Glen VanHerck.

« Nous sommes de retour dans la compétition par les pairs », a-t-il déclaré lors d’une discussion du Defense Writers Group.

« De toute évidence, la Russie essaie de réaffirmer sur la scène mondiale son influence et ses capacités. C’est exactement ce qui se passe.

« C’est une grande compétition de puissance », a-t-il ajouté.

« La différence entre le passé et le présent est que les interceptions sont plus complexes – multi-accès, multi-plates-formes et souvent elles entreront dans le [air defense identification zone] et restez pendant des heures.

« Ce serait la différence significative. Mais pourquoi cela continue-t-il? Cela se joue comme la concurrence entre pairs dont nous avons parlé. »

Plus tôt ce mois-ci, VanHerck, qui dirige également le Commandement du Nord des États-Unis et le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, a déclaré aux sénateurs que les États-Unis et le Canada avaient répondu à plus de ces vols en 2020 qu’au cours de n’importe quelle année depuis la guerre froide.

«Ces opérations militaires russes comprennent de multiples vols de bombardiers lourds, d’avions anti-sous-marins et de plates-formes de collecte de renseignements près de l’Alaska.

«Ces efforts montrent à la fois la portée militaire de la Russie et la façon dont elle répète les frappes potentielles sur notre patrie.

« L’été dernier, la marine russe a axé son exercice annuel OCEAN SHIELD sur la défense des approches maritimes de la Russie dans l’Arctique et le Pacifique », a-t-il déclaré.

L’exercice multi-flottes, destiné en partie à démontrer la capacité de la Russie à contrôler l’accès à l’Arctique par le détroit de Béring, comprenait des atterrissages amphibies sur la péninsule de Tchoukotka en face de l’Alaska, ainsi que des patrouilles anti-sous-marines et des lancements de missiles de croisière anti-navires depuis dans la zone économique exclusive des États-Unis », a-t-il ajouté.

Interrogé sur l’activité récente de la Russie dans l’Arctique, il a déclaré: «Nous avons établi un partenariat étroit avec l’OTAN et [U.S. European Command] en ce qui concerne le groupe de travail sur les bombardiers et la conduite d’opérations qui démontrent notre capacité lorsque ces forces rentrent également chez elles.

«Et l’expérience GIDE que nous venons de faire aussi aide à obtenir les capacités.

« Mais je suis conscient de ce dont vous parlez et je relierai cela à la puissance mondiale – une concurrence de grande puissance et encore une fois, un message stratégique », a-t-il déclaré. « C’est ce que c’est. »

Plus tôt cette semaine, il y avait un « pic inhabituel » de vols russes dans l’Atlantique Nord, la mer du Nord, la Baltique et la mer Noire et les avions de combat de l’OTAN ont intercepté six groupes d’avions russes en six heures, le BBC signalé.

Selon l’OTAN, les avions militaires russes ne transmettaient pas de codes de transpondeur et posaient essentiellement un risque potentiel pour les vols civils.

Le secrétaire général Jens Stoltenberg a exhorté la Russie à reprendre le dialogue.