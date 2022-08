L’armée rouge tient Chennaiyin pour un match nul 2-2

Army Red a tenu le Chennaiyin FC 2-2 dans un match du groupe C de la Coupe Durand 2022 au stade Khuman Lampak, ici samedi. Pour Chennaiyin, Julius Duker (89e) et Edwin Vanaspaul ont marqué en retard (90+4e) tandis que L. Khongsai (55e) et Liton Shil (90+6e) ont marqué pour les Armymen.

Le Chennaiyin FC a aligné huit nouveaux joueurs dans sa formation de départ – Ajith Kumar, Fallou Diagne, Aakash Sangwan, Duker, Sajal Bag, Jiteshwar Suingh, Jockson Dhas et Petar Sliskovic – tandis que le skipper Anirudh Thapa, le gardien Debjit Majumdar et Narayan Das étaient les de vieilles têtes. Après un démarrage lent, les hommes de Thomas Brdaric se sont glissés dans le match et ont dominé la majeure partie du match. L’attaquant croate Sliskovic a été joué par Jiteshwor mais son tir est passé au-dessus de la barre transversale.

Thapa a ensuite fait un effort en avant juste au bord de la mi-temps, mais le gardien de l’Army Red a montré de bons réflexes pour nier le double champion de l’ISL alors que les deux parties n’ont pas réussi à sortir de l’impasse à la mi-temps. Tête de Khongsai sur corner 10 minutes après le changement de côté. Mené d’un but, le Chennaiyin FC a changé de vitesse dans le but de trouver l’égalisation indispensable dans le dernier quart du match.

À la 69e minute, le tir de Duker a frappé une rafale de chemises rouges pour empêcher Chennayin de revenir dans la compétition. Quelques minutes plus tard, Sliskovic a obtenu une double chance dans la surface mais n’a pas réussi à trouver le fond du filet. Les derniers instants du match ont été témoins d’une action palpitante alors que trois buts ont été marqués en l’espace de 10 minutes. Duker a marqué l’égalisation pour Chennaiyin du coin de Thapa à la 89e minute.

Edwin Vanasapaul a marqué son premier but pour le club pour donner la tête à Chennayin avec une volée tonitruante de l’extérieur de la surface. Mais deux minutes plus tard, Liton Shil a égalisé pour Army Red pour tirer les rideaux du concours de mordant les ongles.

