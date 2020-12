L’armée relèvera ou suspendra au moins 14 commandants et dirigeants de Fort Hood de leurs positions à la suite des résultats de l’examen indépendant de la culture et du commandement de Fort Hood à la suite de la mort de Vanessa Guillen.

SPC. Guillen, 20 ans, a disparu de la base de Killeen au Texas en avril et ses restes démembrés et enterrés ont été retrouvés le 30 juin près de la rivière Leon.

Elle a dit à sa famille qu’elle était harcelée sexuellement à la base avant de disparaître mais craignait des représailles si elle se manifestait, déclenchant un harcèlement sexuel au sein de l’armée et de l’examen.

« L’enquête après le meurtre de Vanessa Guillen a révélé que Fort Hood avait un climat de commandement qui permettait le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles », a déclaré le secrétaire de l’armée, Ryan McCarthy, lors d’une conférence de presse mardi après-midi, annonçant les résultats très attendus de l’examen.

Les licenciements et les suspensions incluent le major général de l’armée Scott Efflandt, qui a été laissé en charge de la base plus tôt cette année lorsque Guillen a été tué et le major général Jeffery Broadwater, commandant des 1ères divisions de cavalerie.

Le commandant de la base, le lieutenant général Pat White, ne fera face à aucune action administrative car il a été déployé en Irak en tant que commandant là-bas pendant une grande partie de l’année.

McCarthy a déclaré que le pandel avait publié neuf conclusions principales et 70 recommandations que l’armée acceptait pour corriger la culture de commande à la base.

En 2020, 31 soldats affectés à Fort Hood sont morts. Certains d’entre eux étaient des accidents, cinq des homicides et 10 des suicides

Le panel a déclaré avoir fait un effort pour parler aux femmes de chaque division de la base, en particulier à celles de l’escadron de Guillen.

«Sur les 503 femmes que nous avons interrogées, nous avons découvert 93 récits crédibles d’agression sexuelle. Sur ce nombre, seuls 59 ont été signalés. Et nous avons également trouvé 217 comptes non déclarés de harcèlement sexuel. De ceux-ci, seulement la moitié ont été signalés. Ce que nous avons découvert, c’est au cours de ces entretiens, le manque de confiance dans le système effectuant les rapports de ces incidents », a déclaré mardi Queta Rodriguez, membre du comité d’examen indépendant.

Les mesures disciplinaires devraient mettre fin à leur carrière ou pousser les agents à une retraite anticipée, selon CNN.

Les chefs de l’armée avaient déjà retardé le transfert prévu d’Efflandt à Fort Bliss, où il était censé prendre la direction de la 1re division blindée, en raison des enquêtes sur la base.

Le secrétaire de l’armée, Ryan McCarthy, a ordonné l’examen à la mi-juillet pour trouver les « causes profondes » du harcèlement sexuel et de la violence sur la base et si la culture et le climat de commandement reflètent les valeurs de l’armée.

Des sources ont déclaré lundi que le lieutenant-général Pat White (à gauche), le commandant de la base, ne fera face à aucune action administrative. Il a été déployé en Irak en tant que commandant là-bas pendant une grande partie de l’année. Cependant, le général de l’armée Scott Efflandt (à droite), qui était resté en charge de la base plus tôt cette année lorsque Guillen a disparu, pourrait faire face à la discipline.

Le groupe de cinq civils qui a dirigé l’examen a passé au peigne fin les archives de Fort Hood, a visité l’installation massive et a rencontré des officiers et du personnel enrôlé.

Les cinq membres du comité d’examen indépendant sont Chris Swecker, Jonathan Harmon, Carrie Ricci, Queta Rodriguez et Jack White, qui cumulent 75 ans d’expérience en tant que personnel militaire et d’application de la loi en service actif.

Chris Swecker est l’ancien directeur adjoint de la Division des enquêtes criminelles du FBI et Jonathan Harmon est un avocat civil qui a représenté des sociétés Fortune 500 et un vétéran du combat qui a servi dans la guerre du Golfe.

Les cinq experts civils qui ont mené l'examen indépendant du Fort Hood assiégé comprennent Chris Swecker, l'ancien directeur adjoint de la Division des enquêtes criminelles du FBI (à gauche) et Jonathan Harmon (à droite), un avocat civil qui représentait des sociétés Fortune 500 et un vétéran du combat. qui a servi dans la guerre du Golfe

Parmi les autres panélistes figurent Queta Rodriguez, directrice régionale de l'organisation nationale à but non lucratif FourBlock (à gauche) et Carrie Ricci, avocate générale adjointe du ministère de l'Agriculture (à droite)

Jack White, associé du cabinet d'avocats Fluet Huber Hoang à McLean, en Virginie, fait également partie du panel. Il est diplômé de West Point et a servi cinq ans en service actif. Il a continué son service dans la réserve de l'armée américaine tout en fréquentant la faculté de droit de l'Université Pepperdine.

Carrie Ricci est un vétéran de l’armée de 21 ans et avocat général adjoint du ministère de l’Agriculture, Queta Rodriguez est un vétéran des Marines de 20 ans et directeur régional de l’organisation à but non lucratif FourBlock, et Jack White est associé du cabinet d’avocats Fluet Huber Hoang à McLean , Virginie, diplômée de West Point et ayant servi cinq ans en service actif.

Il y a maintenant plusieurs enquêtes sur Fort Hood, qui compte une population de plus de 60 000 habitants, dont près de 37 000 militaires.

La disparition de Guillen a attiré l’attention nationale.

Les responsables ont déclaré que son camarade Aaron Robinson, 20 ans, était le principal suspect de son meurtre. Il a tiré et s’est suicidé alors que la police l’a attaqué le 1er juillet.

À la recherche de Guillen, les autorités ont fini par retrouver le corps du soldat disparu Gregory Wedel-Morales, qui avait disparu l’année dernière, à proximité. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard.

SPC. Guillen, 20 ans, (à gauche) a disparu de la base de Killeen, au Texas, en avril et ses restes démembrés et enterrés ont été retrouvés le 30 juin près de la rivière Leon. Les responsables ont déclaré que son camarade soldat Aaron Robinson, 20 ans (à droite), était le principal suspect de son meurtre. Il a tiré et s’est suicidé alors que la police l’a attaqué le 1er juillet