L’armée restitue les restes de 9 enfants autochtones morts dans un pensionnat il y a plus d’un siècle

CARLISLE, Pennsylvanie — Les restes de neuf autres enfants amérindiens décédés lors d’une opération gouvernementale notoire internat en Pennsylvanie il y a plus d’un siècle, ont été exhumés d’un petit cimetière militaire et restitués à leurs familles, ont annoncé mercredi les autorités.

Les restes ont été enterrés sur le terrain de la caserne de Carlisle, siège du US Army War College. Les enfants ont fréquenté l’ancienne école industrielle indienne de Carlisle, où des milliers d’enfants autochtones ont été retirés à leurs familles et forcés de s’assimiler à la société blanche en vertu de la politique américaine.

Le Bureau des cimetières militaires a déclaré avoir conclu que les restes de neuf enfants trouvés dans les tombes étaient « biologiquement cohérents » avec les informations contenues dans leurs dossiers d’élèves et de sépulture. Les restes ont été transférés aux familles des enfants. La plupart ont déjà été réenterrés sur les terres autochtones, ont indiqué mercredi des responsables de l’armée.

Les ouvriers ont également exhumé une tombe qui aurait appartenu à un enfant de la tribu Wichita nommé Alfred Charko, mais les restes ne correspondaient pas à ceux d’un garçon de 15 ans, a indiqué l’armée. Les restes ont été réenterrés dans la même tombe et la tombe a été marquée inconnue. Les responsables de l’armée ont déclaré qu’ils tenteraient de localiser la tombe d’Alfred.

« L’équipe de l’armée présente nos plus sincères condoléances à la tribu Wichita et à ses affiliés », a déclaré Karen Durham-Aguilera, directrice exécutive du Bureau des cimetières militaires, dans un communiqué. « L’armée s’engage à rechercher toutes les ressources qui pourraient nous conduire à plus d’informations sur l’endroit où se trouve Alfred et à nous aider à identifier et à restituer les enfants inconnus dans le cimetière de Carlisle Barracks Post. »

Les neuf enfants dont les restes ont été restitués ont été identifiés mercredi comme étant Fanny Chargingshield, James Cornman et Samuel Flying Horse, de la tribu Oglala Sioux ; Almeda Heavy Hair, Bishop L. Shield et John Bull, de la tribu Gros Ventre de la communauté indienne de Fort Belknap ; Kati Rosskidwits, des tribus Wichita et affiliées ; Albert Mekko, de la nation Seminole d’Oklahoma ; et William Norkok, de la tribu Eastern Shoshone.

L’armée a refusé de divulguer des détails sur l’exhumation d’une tombe, affirmant que la tribu avait demandé à respecter son intimité.

Plus de 10 000 enfants de plus de 140 tribus sont passés par l’école entre 1879 et 1918, dont l’olympien Jim Thorpe. Fondée par un officier de l’armée, l’école leur coupait les tresses, les habillait d’uniformes de style militaire, les punissait pour avoir parlé leur langue maternelle et leur donnait des noms européens.

Les enfants – souvent emmenés contre la volonté de leurs parents – ont enduré des conditions difficiles qui ont parfois conduit à la mort de la tuberculose et d’autres maladies. Les restes de certains de ceux qui sont morts ont été restitués à leurs tribus. Les autres sont enterrés à Carlisle.