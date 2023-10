L’armée américaine a renommé Fort Gordon en Géorgie vendredi, la dernière des neuf bases à recevoir de nouveaux noms sur la base d’un mandat du Congrès visant à éliminer les références confédérées de l’armée.

Fort Gordon, initialement nommé en l’honneur du lieutenant général confédéré et ancien gouverneur de Géorgie John B. Gordon, est devenu Fort Eisenhower pour commémorer l’ancien président Dwight D. Eisenhower, qui a servi comme commandant suprême des forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale et a promulgué la loi sur les droits civils de 1957 alors qu’il était président. , selon à sa biographie officielle. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin avait approuvé ce changement en octobre 2022 en réponse aux conclusions d’un organe créé par le Congrès à la suite de la mort de George Floyd pour rechercher et remplacer les allusions à la Confédération pro-esclavagiste.

« Passé de sous-lieutenant à commandant en chef, l’expérience et le leadership militaires étendus, innovants et efficaces d’Eisenhower ont façonné notre monde moderne », a déclaré le major-général Paul Stanton, du Cyber ​​Center of Excellence de l’armée américaine et du général commandant de Fort Gordon. dit dans un rapport. « Son dévouement à garantir l’égalité des droits pour les soldats et les citoyens continue d’être un exemple et une inspiration pour les soldats actuels et futurs de l’armée qu’il a si fidèlement servi et dirigé de manière décisive. Le général Eisenhower incarne les valeurs que nous continuons d’inculquer à nos soldats aujourd’hui.​”

Fort Eisenhower a été créé en 1941 comme camp d’entraînement pour plusieurs divisions de l’armée et héberge aujourd’hui le Cyber ​​Center of Excellence de l’armée américaine, une histoire fournie par l’installation. États. (EN RELATION : « Ne s’unira pas, mais seulement divisera » : les Américains dénoncent le projet du cimetière national d’Arlington visant à supprimer le mémorial confédéré)

“C’est avec une grande fierté que nous rebaptisons cette installation en l’honneur de l’un de nos grands généraux et présidents”, a déclaré la secrétaire de l’Armée Christine Wormuth. dit lors d’une cérémonie à la base vendredi matin.

D’autres bases militaires ont été renommées en l’honneur des minorités qui ont atteint des postes de haut rang ou fait preuve de bravoure au combat suite aux recommandations des parties prenantes et de la communauté. L’armée a décidé de renommer Fort Gordon en l’honneur d’Eisenhower ; Le Cyber ​​Centre d’excellence de l’armée a déclaré qu’Eisenhower « avait trouvé du réconfort » à Augusta pendant son mandat de président de 1953 à 1961 dans le communiqué.

Gordon est devenu l’un des dirigeants les plus efficaces sous le général Robert E. Lee, qui commandait l’armée confédérée, bien qu’il n’ait aucune expérience militaire préalable. selon à l’American Battlefield Trust. Il a été blessé cinq fois lors de la bataille d’Antietam, mais a survécu et est devenu sénateur américain et gouverneur de Géorgie.

Le processus de changement de nom de chacune des neuf bases – Forts Bragg, Benning, AP Hill, Hood, Lee, Pickett, Polk, Rucker et Gordon – a débuté en janvier pour un coût estimé à 39 millions de dollars. La Commission de dénomination du Congrès, créée en 2021 après avoir annulé le veto de l’ancien président Donald Trump, a donné aux services jusqu’en janvier 2024 pour mettre en œuvre les changements recommandés.

Le Congrès a demandé au DOD d’identifier et d’extirper tous les symboles, bâtiments, équipements ou autres actifs qui pourraient sembler commémorer la Confédération en 2021, selon à une déclaration. La Commission de dénomination a présenté sa troisième et rapport final au Congrès en septembre 2022, détaillant des centaines d’éléments dans les services, y compris des noms, des insignes et d’autres actifs qui devraient être modifiés pour un coût estimé à 62 millions de dollars, The Washington Post signalé.

