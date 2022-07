L’armée réduit la taille de ses forces au milieu d’une bataille sans précédent pour les recrues

WASHINGTON (AP) – L’armée réduit considérablement le nombre total de soldats qu’elle prévoit d’avoir dans la force au cours des deux prochaines années, alors que l’armée américaine fait face à ce qu’un haut général a appelé des «défis sans précédent» pour recruter des recrues.

Les responsables de l’armée ont déclaré mardi que le service manquera d’environ 10 000 soldats par rapport à son effectif final prévu pour cet exercice, et les perspectives pour l’année prochaine sont plus sombres. Le général de l’armée Joseph Martin, vice-chef d’état-major de l’armée, a déclaré qu’il prévoyait qu’il aurait une force totale de 466 400 cette année, contre 476 000 prévus. Et le service pourrait terminer 2023 avec entre 445 000 et 452 000 soldats, selon la qualité du recrutement et de la rétention.

À seulement deux mois et demi de l’exercice, l’armée n’a atteint que 50% de son objectif de recrutement de 60 000 soldats, selon le lieutenant-colonel Randee Farrell, porte-parole de la secrétaire à l’armée Christine Wormuth. Sur la base de ces chiffres et de ces tendances, il est probable que l’armée ratera l’objectif de près de 25 % à compter du 1er octobre. Si les lacunes persistent, a déclaré Martin, elles pourraient avoir un impact sur l’état de préparation.

“Nous avons des défis sans précédent avec à la fois un environnement et un marché du travail post-COVID-19, mais aussi la concurrence avec des entreprises privées qui ont changé leurs incitations au fil du temps”, a déclaré Martin à un sous-comité des services armés de la Chambre mardi. Lorsqu’on lui a demandé si l’armée devra ajuster sa structure de force pour répondre aux missions de sécurité nationale et de guerre dans le monde, Martin a déclaré : « Nous n’avons pas besoin de le faire immédiatement. Mais si nous n’arrêtons pas le déclin que nous constatons en ce moment dans la force finale, cela pourrait être une possibilité à l’avenir.

Réduire la taille de l’armée est la meilleure option, a déclaré Wormuth.

« L’Armée de terre fait face à notre environnement de recrutement le plus difficile depuis la création de la force entièrement volontaire. Ce n’est pas un défi d’un an. Nous ne résoudrons pas cela du jour au lendemain », a-t-elle déclaré, ajoutant que le service envisageait un large éventail de mesures pour recruter plus de soldats sans abaisser les normes ni sacrifier la qualité.

“Nous sommes confrontés à une question très fondamentale”, a-t-elle ajouté. « Est-ce que nous abaissons les normes pour atteindre la force finale, ou est-ce que nous abaissons la force finale pour maintenir une force professionnelle de qualité ? Nous pensons que la réponse est évidente : la qualité est plus importante que la quantité.

Les problèmes de recrutement de l’armée sont les plus graves dans l’ensemble de l’armée, mais les autres services ont également du mal à trouver des jeunes qui veulent s’enrôler et qui peuvent répondre aux exigences physiques, mentales et morales.

Les hauts dirigeants de l’Air Force, de la Marine et du Corps des Marines ont déclaré qu’ils espéraient atteindre ou juste manquer légèrement leurs objectifs de recrutement pour cette année. Mais ils ont dit qu’ils devront puiser dans leur bassin de candidats à l’entrée différée, ce qui les mettra en retrait au début de la prochaine année de recrutement.

Les services recrutent des recrues toute l’année, mais les envoient généralement à une formation de base et à un camp d’entraînement sur une période de temps étalée. Le retard peut aider les recrues à se préparer à la formation de niveau d’entrée, en particulier aux exigences plus physiques.

Les chefs militaires misent également sur l’argent comme incitation. Ils dépensent des dizaines de milliers de dollars en primes accrues pour courtiser les recrues, dans l’espoir de rivaliser avec d’autres employeurs du comté alors que le chômage se situe à environ 3,6 %.

En janvier, l’armée, pour la première fois, a commencé à offrir une prime d’enrôlement maximale de 50 000 $ aux recrues hautement qualifiées qui s’engagent pour six ans. À l’époque, le major-général Kevin Vereen, chef du commandement du recrutement de l’armée, a déclaré à l’Associated Press que les écoles fermées pendant la pandémie de COVID-19 et le marché du travail hautement concurrentiel ont posé des défis importants aux recruteurs.

Les services militaires s’appuient fortement sur les rencontres en face à face avec les jeunes dans les écoles ou lors de foires et autres grands événements publics. Et ce n’est que maintenant qu’ils commencent vraiment à revenir à quelque chose de proche de la normale après deux ans de pandémie.

Le faible taux de chômage et le fait que les entreprises privées peuvent être en mesure de payer plus pour attirer les travailleurs aggravent le problème. Et, parmi les jeunes, seuls 23 % environ sont physiquement, mentalement et moralement qualifiés pour servir sans recevoir une quelconque dérogation.

Lolita C. Baldor, L’Associated Press