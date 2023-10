AUSA News : L’armée recherche une « technologie simple » pour le commandement et le contrôle

WASHINGTON DC — La guerre non provoquée par la Russie en Ukraine continue d’orienter les efforts de modernisation de l’armée américaine, et rendre le commandement et le contrôle plus mobiles et moins détectables est une priorité absolue pour le nouveau chef d’état-major de l’armée.

« Aujourd’hui, sur le champ de bataille, tout est capteur », a déclaré le général Randy George lors de la conférence annuelle de l’Association de l’armée américaine le 10 octobre. « Personne ne peut se cacher et aucune formation n’est sûre », a-t-il poursuivi.

Même si cela va dans les deux sens – « Là où nous pouvons voir, nous pouvons frapper et nous pouvons voir partout », a-t-il déclaré – cela signifie que les queues logistiques auxquelles l’armée s’est habituée sont vulnérables aux frappes, au sabotage et aux cyberattaques.

« Dans le même ordre d’idées, la gestion des signatures électromagnétiques est vitale », a-t-il déclaré. « Nous avons tous des fuites numériques détectables – e-mails, appels téléphoniques, même lors de l’envoi d’un SMS. Désormais, les combattants doivent trouver des moyens de se fondre dans le bruit ambiant.

George a déclaré que pour relever les défis actuels et émergents, il faut agir dans quatre domaines prioritaires : « la guerre, la fourniture de formations de combat prêtes, la transformation continue et le renforcement de notre profession ».

Le service doit être « impitoyable » en priorisant la façon dont il dépense son temps et son argent et en réduisant la complexité de la façon dont le service équipe, forme, se déplace et communique, a-t-il déclaré.

« Notre priorité numéro un en matière de transformation est le réseau », a-t-il déclaré. « Le commandement et le contrôle sont essentiels à la manière dont nous combattons », et bon nombre des systèmes dont dispose aujourd’hui l’armée ne permettent pas un commandement et un contrôle efficaces.

« Les fermes d’antennes et les piles de serveurs sans fin sont visibles et génèrent trop de signatures de signaux électromagnétiques », a-t-il poursuivi. « Sur le champ de bataille d’aujourd’hui, un commandant devrait être capable de mener un combat avec une technologie simple – une tablette par exemple – et un équipement agile, mobile et pouvant être mis à jour. Si nous parcourons le champ de bataille avec des centres d’opérations massifs, difficiles à mettre en place – et souvent soutenus par des entrepreneurs – nous nous ferons battre. Les Russes apprennent cette leçon plusieurs fois par jour, et nous ne l’apprendrons pas à nos dépens.»

George a appelé l’industrie à proposer de nouvelles solutions. « Vous apportez tous à notre armée force, puissance et flexibilité. Vous êtes le poids derrière notre coup de poing. Alors, s’il vous plaît, aidez-nous, aidez-nous à nous transformer continuellement et à renforcer l’agilité de notre armée.

L’armée progresse dans ses efforts visant à réduire l’empreinte et la complexité de son commandement et contrôle, a-t-il noté.

« Au lieu d’un centre d’opérations tactiques fixe, le commandant du régiment du 2e Cav commande et contrôle ses formations à partir de cinq Strykers physiquement dispersés, mais connectés numériquement sur le champ de bataille », a déclaré George. « Ce commandant comprend les défis des opérations de combat à grande échelle et s’adapte en temps réel pour être plus mobile, à faible signature et plus mortel. »

Le service a réalisé des progrès significatifs ces dernières années sur ses six portefeuilles de modernisation, a-t-il noté. « Nous avons pris beaucoup de bonnes décisions au cours des dernières années. Maintenant, nous devons regarder la suite.

L’armée doit améliorer l’accès et le traitement des données, a-t-il déclaré. « Nous devons intégrer les technologies habilitantes émergentes telles que l’apprentissage automatique et l’autonomie. Et nous ferons progresser l’intégration des humains et des machines dans nos tactiques et nos formations.

George a souligné que les nouvelles technologies industrielles doivent relever les défis tout en réduisant le fardeau des troupes, a-t-il ajouté.

« À l’heure actuelle, nous avons des endroits où la technologie n’aide pas. C’est compliqué, ça demande trop de formation, ça demande trop d’entretien », a-t-il poursuivi. « C’est là que nous avons besoin de l’aide de l’industrie pour rendre les choses plus simples et plus conviviales pour nos combattants. L’ennemi et l’environnement rendent la bataille déjà assez difficile. »





