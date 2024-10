L’armée publie un rapport sur un incident impliquant un assistant de campagne de Trump au cimetière d’Arlington

L’armée américaine a publié vendredi une copie fortement expurgée d’un rapport de police résultant d’un incident en août au cours duquel un membre de la campagne de l’ancien président Donald Trump aurait poussé un employé du cimetière national d’Arlington.

Le rapport, qui décrit l’incident comme une « simple agression », indique que le 26 août, le membre du personnel de campagne a utilisé « ses deux » mains en essayant de dépasser l’employé du cimetière, qui NBC News a déjà rapporté avait tenté d’empêcher le membre du personnel de prendre des photos. Les noms des deux personnes ont été expurgés.

Selon le rapport, l’employé du cimetière n’a pas eu besoin de soins médicaux sur place « et a ensuite refusé lorsqu’on lui a proposé ». Le travailleur ne voulait pas non plus porter plainte, selon le rapport.

Un porte-parole de la campagne Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires vendredi soir sur les documents de l’armée.

Un porte-parole de l’armée n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, mais a déclaré à Politico dans un communiqué: « L’enquête des forces de l’ordre sur l’incident reste ouverte et nous ne sommes donc pas en mesure de fournir de plus amples informations pour le moment. »

Les documents internes ont été publiés par l’armée après qu’American Oversight, un groupe gouvernemental d’éthique et de transparence, ait intenté une action en justice pour obtenir le rapport. Le groupe a partagé une copie de le rapport sur son site internet après qu’un juge a ordonné au ministère de la Défense de fournir les documents.

Trump était au cimetière le jour de l’incident. Il avait participé à une cérémonie de dépôt de couronnes commémorant le troisième anniversaire de la mort de 13 militaires américains lors d’une attaque de l’État islamique à l’extérieur de l’aéroport de Kaboul, en Afghanistan. Trump s’est ensuite dirigé vers une partie restreinte du cimetière connue sous le nom de section 60, où l’incident a eu lieu.

Le cimetière national d’Arlington avait alors publié une déclaration faisant état d’une loi fédérale interdisant les campagnes politiques ou les activités liées aux élections dans les cimetières militaires nationaux de l’armée, y compris le recours à des photographes.

Un porte-parole de l’armée a également dit en août que l’assistant de campagne de Trump avait « brusquement repoussé » un employé du cimetière qui tentait de faire respecter les restrictions sur la prise de photos et de vidéos dans cette zone. Le même porte-parole avait déclaré à l’époque que l’armée considérait l’affaire close.

Le porte-parole de la campagne Trump, Steven Cheung, avait précédemment nié certains éléments de l’incident, affirmant qu’il n’y avait « eu aucune altercation physique telle que décrite » et qu’une personne anonyme « avait décidé de bloquer physiquement » les membres de l’équipe de Trump.

Trump fait l’objet d’une surveillance croissante sur les questions militaires après que l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, John Kelly, l’a déclaré au New York Times. dans les entretiens publié cette semaine que son ancien patron relevait de « la définition générale de fasciste », avait fait l’éloge d’Hitler et remis en question l’altruisme des militaires tombés au combat lors d’une visite en 2017 au cimetière national d’Arlington le jour du Memorial Day.

L’ancien président aurait également déclaré lors d’une conversation privée à la Maison Blanche : « J’ai besoin du genre de généraux qu’Hitler avait », selon L’Atlantique.

Trump a a nié avoir fait ces remarques rapporté par The Atlantic et raconté par Kelly.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com