Le chef de la défense philippine a ordonné à tout le personnel de la défense et aux 163 000 militaires de s’abstenir d’utiliser des applications numériques exploitant l’intelligence artificielle pour générer des portraits personnels, affirmant qu’elles pourraient présenter des risques pour la sécurité.

Le secrétaire à la Défense Gilberto Teodoro Jr. a publié cet ordre dans un mémorandum du 14 octobre, alors que les forces philippines s’efforcent d’affaiblir les insurrections communistes et musulmanes vieilles de plusieurs décennies et de défendre les intérêts territoriaux dans la mer de Chine méridionale contestée.

Le ministère de la Défense nationale a confirmé vendredi l’authenticité de la note, qui a circulé en ligne ces derniers jours, mais n’a pas fourni d’autres détails, notamment ce qui a incité Teodoro à émettre l’interdiction.

QU’EST-CE QUE CHATGPT ?

Teodoro a spécifiquement mis en garde contre l’utilisation d’une application numérique qui oblige les utilisateurs à soumettre au moins 10 photos d’eux-mêmes et qui exploite ensuite l’IA pour créer « une personne numérique qui imite la façon dont un individu réel parle et bouge ». De telles applications présentent « des risques importants en matière de confidentialité et de sécurité », a-t-il déclaré.

« Cette application apparemment inoffensive et amusante basée sur l’IA peut être utilisée de manière malveillante pour créer de faux profils pouvant conduire à un vol d’identité, à une ingénierie sociale, à des attaques de phishing et à d’autres activités malveillantes », a déclaré Teodoro. « Un tel cas a déjà été signalé. »

Teodoro a tout ordonné

« de s’abstenir d’utiliser des applications de génération de photos d’IA et de faire preuve de vigilance dans le partage d’informations en ligne » et a déclaré que leurs actions devraient adhérer aux valeurs et aux politiques du ministère de la Défense des Philippines.