L’armée philippine condamne l’utilisation par les garde-côtes chinois de canons à eau sur son bateau en mer contestée

MANILLE, Philippines (AP) – L’armée philippine a condamné dimanche l’utilisation « excessive et offensive » d’un navire des garde-côtes chinois d’un canon à eau pour empêcher un bateau de ravitaillement philippin de livrer de nouvelles troupes, de la nourriture, de l’eau et du carburant à un haut-fond occupé par les Philippines dans la mer de Chine méridionale contestée.

La confrontation tendue de samedi au Second Thomas Shoal a été la dernière flambée des conflits territoriaux de longue date impliquant la Chine, les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Taïwan et Brunei.

Les différends en mer de Chine méridionale, l’une des voies maritimes les plus fréquentées au monde, ont longtemps été considérés comme un point chaud asiatique et une ligne de faille délicate dans la rivalité entre les États-Unis et la Chine dans la région.

Le personnel de la marine philippine à bord de deux bateaux de ravitaillement affrétés naviguait vers Second Thomas, escorté par des navires de la garde côtière philippine, lorsqu’un navire de la garde côtière chinoise s’est approché et a utilisé un puissant canon à eau pour bloquer les Philippins du haut-fond que la Chine revendique également, selon Philippine des militaires et des garde-côtes.

L’action du navire chinois était « au mépris aveugle de la sécurité des personnes à bord » du bateau affrété par la marine philippine et a violé le droit international, y compris la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, ont déclaré les Forces armées des Philippines, qui n’a pas précisé si l’un de ses marins avait été blessé.

Les « actions excessives et offensives contre les navires philippins » près du haut-fond ont empêché l’un des deux bateaux philippins de décharger les fournitures nécessaires aux troupes philippines gardant le haut-fond à bord d’un navire de la marine philippine bloqué depuis longtemps, le BRP Sierra Madre, a déclaré l’armée philippine dans un communiqué. déclaration.

Il a appelé les garde-côtes chinois et la commission militaire centrale chinoise « à agir avec prudence et à être responsables dans leurs actions pour éviter les erreurs de calcul et les accidents qui mettront en danger la vie des gens ».

Le ministère des Affaires étrangères de Manille n’a pas immédiatement réagi mais a déposé un grand nombre de protestations diplomatiques contre les actions de plus en plus hostiles de la Chine ces dernières années. Les responsables du gouvernement chinois n’ont pas immédiatement commenté l’incident.

La Chine a longtemps exigé que les Philippines retirent son petit contingent de forces navales et remorquent le BRP Sierra Madre activement mis en service mais en ruine. Le navire de la marine a été délibérément échoué sur le haut-fond en 1999 et sert maintenant de symbole fragile de la revendication territoriale de Manille sur l’atoll.

Les navires chinois avaient bloqué et surveillé les navires de la marine livrant de la nourriture et d’autres fournitures aux marins philippins sur le navire dans le haut-fond, que les navires de la garde côtière chinoise et un essaim de bateaux de pêche chinois – soupçonnés d’être pilotés par des milices – ont encerclés pendant des années.

Bien que les États-Unis ne revendiquent aucunement la mer de Chine méridionale, ils ont souvent dénoncé les actions agressives de la Chine et déployé ses navires de guerre et ses avions de combat dans des patrouilles et des exercices militaires avec des alliés régionaux pour défendre la liberté de navigation et de survol, ce qui, selon eux, est dans l’Amérique. intérêt national.

La Chine a averti les États-Unis de cesser de s’immiscer dans ce qu’elle appelle un différend purement asiatique et a mis en garde contre des répercussions non précisées.

De plus, Pékin a critiqué un accord récent entre les Philippines et les États-Unis, qui sont des alliés de longue date, permettant aux forces américaines d’accéder à des camps militaires philippins supplémentaires dans le cadre d’un accord de défense de 2014.

La Chine craint que cet accès ne fournisse à Washington des bases militaires et des avant-postes de surveillance dans le nord des Philippines, de l’autre côté de la mer depuis Taïwan, que Pékin revendique comme son territoire, et dans les provinces philippines faisant face à la mer de Chine méridionale, que Pékin revendique pratiquement dans son intégralité.

Jim Gomez, Associated Press