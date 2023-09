L’armée perd son avion de chasse furtif F-35 et demande de l’aide

Le Corps des Marines a perdu un avion de combat F-35B Lightning II à la suite d’un « incident » d’entraînement dimanche. Le personnel militaire demande de l’aide pour localiser le jet F-35 après que le pilote s’est éjecté du F-35 et a été parachuté en toute sécurité au sol vers 14 heures près de Charleston, en Caroline du Sud.

Elon Musk a-t-il regretté d’avoir acheté Twitter ? | Entretien avec Walter Isaacson

Le pilote a été transporté dans un hôpital local et se trouve dans un état stable, a rapporté Joint Base Charleston sur Facebook. poste, affirmant que l’accident impliquait «un avion à réaction F-35B Lightning II du Marine Fighter Attack Training Squadron (VMFAT) 501 avec la 2nd Marine Aircraft Wing». Joint Base Charleston travaille avec la Marine Corps Air Station Beaufort pour localiser le F-35, en se concentrant sur la zone nord de la base entourant le lac Moultrie et le lac Marion, a déclaré Jeremy Huggins, porte-parole de Joint Base Charleston. Actualités NBC.

« Les équipes d’intervention d’urgence tentent toujours de localiser le F-35 », a déclaré Joint Base Charleston dans la publication Facebook. Il ajoute : « Le public est invité à coopérer avec les autorités militaires et civiles à mesure que les efforts se poursuivent. »

Un porte-parole de Joint Base Charleston a déclaré à NBC que l’avion était toujours en mode pilote automatique lorsque le pilote s’est éjecté, il est donc toujours possible qu’il traîne dans les airs.

L’avion perdu a provoqué l’indignation de certains politiciens, dont la représentante Nancy Mace (R-Caroline du Sud), qui a écrit sur X, anciennement appelé Twitter, « Comment diable peut-on perdre un F-35 ? Comment se fait-il qu’il n’y ait pas de dispositif de suivi et que nous demandions au public de trouver un avion et de le rendre ?

Joint Base Charleston n’a pas encore déterminé la cause de l’accident, a déclaré Huggins. Le Washington Post, disant : « C’est pourquoi nous avons lancé une demande d’aide publique. » Il a ajouté : « L’avion est furtif, il a donc différents revêtements et différentes conceptions qui le rendent plus difficile à détecter qu’un avion normal. »

Un projet de 2020 sur la surveillance gouvernementale rapport a découvert que chaque F-35B du Corps des Marines coûte 135,8 millions de dollars et est décrit comme « l’avion de combat le plus avancé au monde » et est « l’avion le plus meurtrier, le plus furtif et le plus capable de survivre », déclare le géant de l’aérospatiale Lockheed Martin sur son rapport. site web.

Le Government Accountability Office des États-Unis a en outre déclaré dans un communiqué Rapport 2023 que le programme d’avion de combat interarmées F-35 Lightning II est le programme de systèmes d’armes le plus coûteux de l’arsenal du ministère de la Défense, estimant que les contribuables américains paieraient environ 1,7 billion de dollars pour « acheter, exploiter et entretenir l’avion et les systèmes tout au long de sa durée de vie ». .»

Les critiques du F-35 ont qualifié le programme de « gâchis » « trop important pour échouer ». Mais il semble que les capacités furtives de l’avion semblent au moins fonctionner.

Joint Base Charleston et la FAA n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Gizmodo.

Si vous avez vu l’avion disparu, les responsables militaires aimeraient vraiment que vous le leur fassiez savoir en appelant le 843-963-3600.