L’armée pakistanaise sauve quatre enfants d’un téléphérique suspendu au-dessus d’un ravin

Quatre personnes sur huit prises au piège dans un téléphérique au-dessus d’un ravin élevé ont été secourues par l’armée pakistanaise.

Le téléphérique s’est échoué à mi-chemin dans un ravin, à environ 275 mètres au-dessus du sol, et pendait à un seul câble.

La mission de sauvetage a été compliquée en raison des rafales de vent dans la région.

L’armée pakistanaise a secouru mardi quatre enfants sur huit personnes piégées dans un téléphérique suspendu toute la journée au-dessus d’un haut ravin dans une opération à haut risque compliquée par des rafales de vent et une lumière déclinante.

Sept enfants et un enseignant sont restés coincés dans le téléphérique lorsqu’une ligne s’est rompue vers 07h00 (02h00 GMT) alors qu’ils se rendaient à l’école dans une région montagneuse isolée de Battagram, à environ 200 km au nord d’Islamabad, ont indiqué des responsables.

Quatre enfants ont été secourus, un par un, a déclaré Shah Fahad, un responsable du district. Un porte-parole de l’agence de secours et un responsable du district ont déclaré à Reuters plus tôt que deux enfants avaient été retirés.

Des images télévisées ont montré un enfant soulevé du téléphérique par un hélicoptère dans un harnais, puis transporté au sol.

Le téléphérique s’est échoué à mi-chemin dans un ravin, à environ 275 mètres au-dessus du sol, et pendait par un seul câble après que l’autre s’est cassé, a déclaré à Reuters Shariq Riaz Khattak, un responsable des secours sur le site.

La mission de sauvetage a été compliquée en raison des rafales de vent dans la région et du fait que les pales du rotor des hélicoptères risquent de déstabiliser davantage l’ascenseur, a-t-il déclaré. Il commençait également à faire noir.

« Notre situation est précaire, pour l’amour de Dieu, faites quelque chose », a déclaré Gulfaraz, un jeune de 20 ans sur le téléphérique, à la chaîne de télévision locale Geo News par téléphone, appelant les autorités à les secourir dès que possible. Il a dit que les enfants étaient âgés de 10 à 15 ans et que l’un d’eux s’était évanoui à cause de la chaleur et de la peur.

L’effort de sauvetage a transpercé le pays, avec des Pakistanais entassés autour des téléviseurs, alors que les médias locaux ont montré des images d’un secouriste suspendu à un câble d’hélicoptère près de la petite cabine, avec ceux à bord à l’étroit.

Des foules de villageois se sont rassemblées sur la colline pour regarder avec anxiété l’opération.

Muzaffar Khan, un responsable de l’administration du district de Battagram, a déclaré qu’il y avait sept élèves et un enseignant à bord, mettant à jour les six élèves et deux enseignants signalés précédemment.