L’armée pakistanaise licencie 3 officiers pour n’avoir pas empêché les partisans de Khan d’attaquer des installations

ISLAMABAD – L’armée pakistanaise a annoncé lundi avoir licencié trois officiers supérieurs de l’armée pour leur incapacité à empêcher les attaques violentes contre des biens publics et des installations militaires par des partisans de l’ancien Premier ministre du pays.

Les attaques du mois dernier sont survenues après l’arrestation de l’ancien premier ministre Imran Khan dans une affaire de corruption. Le major-général Ahmad Sharif a déclaré qu’un haut général faisait partie des personnes licenciées et que des mesures avaient été prises contre 15 autres officiers de l’armée pour leur « négligence involontaire » dans cette affaire. L’armée n’a pas révélé les noms des officiers licenciés ou sanctionnés, mais elle a déclaré que certains membres de la famille d’officiers à la retraite faisaient également l’objet d’une enquête.

Lors d’une conférence de presse télévisée, Sharif a déclaré que l’armée jugeait également 102 civils pour leur implication dans les attentats du 9 mai, au cours desquels la résidence d’un haut commandant régional a été détruite à Lahore.

Le dernier développement survient des semaines après que des milliers de manifestations du parti pakistanais Tehreek-e-Insaf de Khan ont attaqué le quartier général de l’armée dans la ville de garnison de Rawalpindi, pris d’assaut une base aérienne à Mianwali dans la province orientale du Pendjab et incendié un bâtiment abritant la radio publique Pakistan. au nord-ouest.

Les manifestants étaient furieux de l’arrestation de Khan après qu’il ait été traîné hors d’un palais de justice de la capitale, Islamabad, dans le cadre d’une affaire de graf. La violence n’a diminué qu’après la libération de Khan sur ordre de la Cour suprême du Pakistan.

Au moins 10 personnes ont été tuées dans des affrontements entre les partisans de Khan et la police et depuis lors, la police a arrêté plus de 5 000 personnes en lien avec les émeutes. La plupart ont été libérés sous caution en attendant leur procès.

Khan a été évincé lors d’un vote de censure l’année dernière par le Premier ministre Shahbaz Sharif. L’ancienne star du cricket a dénoncé ce qu’il dit être plus de 100 affaires contre lui, notamment pour corruption et « terrorisme ». Il dit qu’il est politiquement victimisé par Sharif, une accusation que le gouvernement nie.

Ces dernières semaines, Khan a dénoncé la violence, affirmant qu’il n’avait jamais incité ses partisans. Les autorités ont déclaré qu’à ce jour, aucune décision n’avait été prise de renvoyer l’affaire Khan devant le tribunal militaire. Une équipe d’enquête conjointe menait une enquête sur le rôle, le cas échéant, que Khan aurait pu avoir dans les violences.

Malgré la forte opposition des groupes de défense des droits nationaux et internationaux, le gouvernement poursuit son plan visant à juger les civils impliqués dans les attaques contre les installations militaires devant des tribunaux militaires. L’armée et le gouvernement ont déclaré que toute personne confrontée à de tels procès aura les avocats de son choix.

Khan vit dans sa ville natale de Lahore après avoir obtenu la protection contre l’arrestation dans plusieurs affaires, en attendant son procès.

Lundi, il a comparu devant un tribunal qui lui a accordé une protection contre l’arrestation jusqu’au 6 juillet, pour incitation à la violence.

Le porte-parole militaire, Sharif, a déclaré que l’armée avait fait preuve de retenue le mois dernier lorsque des émeutiers ont attaqué leurs installations. Il a déclaré que l’attaque avait pour but d’attirer une réponse violente de l’armée.