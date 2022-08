L’armée pakistanaise fournira des troupes au Qatar pour la sécurité de la Coupe du Monde de la FIFA

Le Cabinet pakistanais a approuvé un projet d’accord qui permet au gouvernement de fournir des troupes pour la sécurité lors de la Coupe du monde de football de la FIFA qui se tiendra au Qatar en novembre.

Le ministre pakistanais de l’Information, Mariyum Aurangzeb, a annoncé lundi que le Cabinet avait approuvé le projet d’accord pour fournir des troupes au Qatar pour le méga événement prévu du 21 novembre au 18 décembre.

L’approbation du Cabinet est intervenue après que le quartier général de l’état-major interarmées (JSHQ) a proposé la signature de l’accord et que le ministère des Affaires étrangères, ainsi que la direction générale du renseignement interservices (ISI), n’ont exprimé aucune objection à ce sujet, a rapporté le journal The Express Tribune. .

L’accord contient les modalités de déploiement des troupes pour l’assistance à la sécurité pendant la Coupe du Monde de la FIFA 2022. L’accord vise à définir l’obligation des deux parties, les spécialisations spécifiques et le nombre de personnel de sécurité à envoyer par le Pakistan pour participer à la opérations de sécurité et de sûreté, selon un communiqué.

L’approbation du Cabinet est intervenue juste avant la première visite de Shehbaz Sharif au Qatar en tant que Premier ministre du Pakistan à l’invitation du cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, l’émir du Qatar.

Lors de la visite de mardi, Shehbaz tiendrait des consultations approfondies avec les dirigeants qatariens. Les deux parties passeront en revue l’ensemble du spectre des relations bilatérales, avec un accent particulier sur la promotion de la coopération dans le domaine de l’énergie, l’approfondissement des liens commerciaux et d’investissement et l’exploration de plus grandes opportunités d’emploi pour les Pakistanais au Qatar, a déclaré le bureau du Premier ministre.

Le Premier ministre visitera également le stade 974′ à Doha, où il sera informé des préparatifs approfondis entrepris par le gouvernement du Qatar pour accueillir la Coupe du monde de football.

En juillet, le ministre turc de l’Intérieur, Suleyman Soylu, a déclaré que le pays enverrait 3 250 agents de sécurité au Qatar pour la Coupe du monde, et qu’Ankara avait également formé du personnel de sécurité qatari avant la compétition.

Plus tôt cette année, l’OTAN a confirmé qu’elle assurera également la sécurité pendant l’événement.

Dans le cadre de l’étroite coopération entre le Qatar et l’OTAN, l’Alliance de l’Atlantique Nord apportera son soutien aux aspects sécuritaires de la Coupe du monde, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Le soutien comprendra une formation contre les menaces posées par les matières chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN). Il comprendra également une formation pour la protection des personnes très importantes (VIP) et pour contrer les menaces posées par les engins explosifs improvisés, a-t-il précisé.

