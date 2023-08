L’armée pakistanaise affirme que les troupes indiennes ont tué un villageois lorsqu’elles ont ouvert le feu à la frontière du Cachemire

ISLAMABAD (AP) – L’armée pakistanaise a accusé les troupes indiennes d’avoir ouvert le feu lundi à leur frontière contestée dans la région himalayenne du Cachemire et d’avoir tué un villageois qui travaillait dans un champ du côté administré par le Pakistan.

La déclaration de l’armée pakistanaise a accusé les troupes indiennes de « tirs non provoqués » en violation d’un accord de cessez-le-feu. L’armée indienne a contesté cela dans un communiqué lundi soir, affirmant qu’elle avait ouvert le feu lorsque deux militants avaient tenté de se faufiler dans le Cachemire sous contrôle indien à travers la soi-disant ligne de contrôle. Il a indiqué que les deux suspects avaient été blessés et sont décédés plus tard du côté du Cachemire sous contrôle pakistanais.

Le cessez-le-feu entre le Pakistan et l’Inde tient en grande partie depuis 2021, date à laquelle les deux parties ont convenu d’adhérer à un accord de 2003 qui avait auparavant été ignoré, entraînant la mort de civils et de soldats des deux côtés.

Le Pakistan et l’Inde ont une histoire de relations amères. Depuis leur indépendance de la domination britannique en 1947, les deux parties ont mené deux de leurs trois guerres sur le Cachemire, qui est partagé entre eux mais revendiqué par les deux dans son intégralité.

