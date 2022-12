L’armée nigériane a pratiqué des avortements secrets et forcés sur 10 000 femmes dans la lutte contre Boko Haram (rapport)

L’armée nigériane a pratiqué au moins 10 000 avortements secrets et souvent forcés sur des femmes soupçonnées d’être enceintes par des militants de Boko Haram depuis 2013 alors que le pays cherchait à réprimer le groupe insurrectionnel, a annoncé mercredi une enquête de Reuters.

Après s’être entretenu avec des victimes, des agents de santé et des militaires, le rapport a détaillé qu’un programme d’avortement clandestin avait été lancé parce que de hauts responsables auraient cru que les nourrissons nés de pères insurgés étaient “prédestinés” à “un jour prendre les armes contre le gouvernement nigérian”.

Un agent de santé civil a décrit le programme comme « assainissant la société » car les femmes, en grande partie sans leur consentement, recevaient des pilules et des injections pour les forcer à avorter après avoir été kidnappées et souvent violées par des membres de Boko Haram.

CHRÉTIENS AU NIGERIA VIVANT SOUS UN « GROS NUAGE DE TERREUR » : UN JOURNALISTE NIGÉRIA

Quatre soldats ont décrit pour la publication comment leurs supérieurs leur ont dit que les avortements étaient nécessaires pour “détruire les combattants insurgés avant qu’ils ne puissent naître”.

Les soldats ont détaillé comment les femmes seraient soit séparées sur le terrain après les opérations de sauvetage, soit emmenées plus tard en groupes dans des installations militaires ou des hôpitaux civils pour subir un avortement obligatoire.

Certaines femmes qui ont résisté aux efforts de l’armée après avoir entendu parler du programme d’avortement ont été forcées de subir la procédure en étant battues, cannées, ligotées, tenues sous la menace d’une arme ou droguées pour se soumettre, a révélé l’enquête.

Une femme de 24 ans a décrit avoir été matraquée et insultée alors qu’elle recevait des médicaments pour forcer un avortement dans une installation militaire du nord-est du Nigéria en 2018.

“L’un des soldats m’a battue en disant que c’était un ‘enfant bâtard’ issu d’une ‘grossesse de Boko Haram'”, a-t-elle déclaré lors de l’enquête. “Il m’a frappé avec une arme à feu.”

Quatre agents de santé ont déclaré aux journalistes de Reuters que le programme était pour le bien des femmes et des enfants à naître qui, selon eux, seraient stigmatisés pour être associés à Boko Haram.

UNE MÈRE NIGÉRIAINE PLAIDE POUR LE RETOUR DE L’ENFANT APRÈS QUE BOKO HARAM REVENDIQUE LA RESPONSABILITÉ DE L’ENLÈVEMENT DE MASSE DANS UNE ÉCOLE

Un certain nombre de femmes ont décrit avoir été complètement inconscientes de ce qui leur était fait et on leur a dit qu’elles recevaient des médicaments pour améliorer leur santé après avoir vécu en captivité – dans certains cas pendant plus d’un an.

Plusieurs femmes ont déclaré avoir réalisé ce qui se passait après avoir commencé à ressentir des douleurs aiguës dans l’abdomen accompagnées de saignements.

Certains des avortements se sont avérés mortels, y compris pour une femme qui était censée être enceinte de six à sept mois lorsqu’elle a reçu une injection.

“Elle pleurait, criait, se retournait, et enfin elle a cessé de rouler et de crier. Elle est devenue si faible et traumatisée, puis elle a cessé de respirer”, a déclaré une femme qui s’appelait Ibrahim.

“Ils ont juste creusé un trou, ils ont mis du sable dessus et l’ont enterrée”, a-t-elle ajouté.

Le récit d’Ibrahim aurait été corroboré par un de ses compagnons avec qui Reuters s’est également entretenu.

Quatre soldats et deux agents de sécurité ont également déclaré à la publication qu’ils avaient soit vu des femmes mourir pendant les procédures, soit découvert plus tard leurs cadavres.

DES EXTREMISTES SOUPÇONNES DE BOKO HARAM TUES AU MOINS 65 FUNÉRAILLES AU NIGERIA, DISENT DES OFFICIELS

L’enquête n’a pas été en mesure de confirmer combien de femmes sont mortes dans le cadre du programme depuis 2013 ou même qui était derrière le stratagème clandestin.

Les responsables militaires nigérians ont nié l’existence du programme lorsqu’ils ont été interrogés par Reuters, bien que la publication ait déclaré qu’elle avait examiné les dossiers hospitaliers, les listes militaires détaillant les procédures d’avortement et s’était entretenue avec de nombreux témoins oculaires.

Le rapport note que Reuters estime que les 10 000 avortements estimés depuis 2013 sont un sous-dénombrement, sur la base de documents obtenus et de conversations avec des témoins oculaires.

Boko Haram existe sous diverses formes dans le nord-est du Nigeria depuis la fin des années 1990.

Les combats entre le gouvernement et le groupe d’insurgés se sont intensifiés environ une décennie plus tard, alors que le groupe commençait à cibler plus agressivement les chrétiens et les civils.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En 2014, Boko Haram avait attiré l’attention internationale suite à l’enlèvement de 276 écolières de la ville de Chibok, dans le nord-est du pays.

Des dizaines de victimes enlevées sont toujours portées disparues et plusieurs enlèvements de masse ont eu lieu depuis.