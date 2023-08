"L’armée ne résoudra rien": Himanta Sarma sur la remarque de Manipur de Rahul Gandhi

Le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, a déclaré vendredi que l’armée indienne « ne pourra rien résoudre » à Manipur, et que la solution à la violence ethnique qui dure depuis plus de 100 jours devrait venir « du cœur et non des balles ». M. Sarma a demandé si le député du Congrès Rahul Gandhi, qui a suggéré que l’armée pourrait « arrêter les bêtises » dans l’État du nord-est déchiré par les conflits en deux jours, prescrivait à l’armée d’ouvrir le feu sur les civils. Le ministre en chef, le principal dépanneur du BJP dans la région, a également fait écho à la référence au bombardement du Mizoram du Premier ministre Narendra Modi (le bombardement de ses propres citoyens indiens à l’aide d’avions de l’armée de l’air au Mizoram en 1966) dans son discours au parlement lors de la motion de censure pour souligner sa désapprobation. de la remarque du député de Wayanad.

« L’armée de l’air indienne a fait ça à Aizawl, ils ont répandu des bombes (sic) et la violence tombait. Aujourd’hui, Rahul Gandhi dit que l’armée indienne devrait être au sommet de la violence. Cela signifie quoi ? Ils devraient ouvrir le feu sur des civils ? Est-ce sa prescription ? Comment peut-il dire cela. L’armée ne sera pas en mesure de résoudre quoi que ce soit. Elle ne sera en mesure que temporairement de calmer ou d’apporter la paix dans une situation donnée. Mais la solution doit venir du cœur, pas des balles », a-t-il ajouté. a-t-il déclaré aux journalistes à Guwahati hier soir.

VIDÉO | « La solution doit venir du cœur et non des balles », déclare Assam CM @himantabiswa sur la remarque du leader du Congrès Rahul Gandhi « L’armée peut arrêter la violence à Manipur ». pic.twitter.com/pY7JQ4KTxc – Appuyez sur Trust of India (@PTI_News) 11 août 2023

Himanta Biswa Sarma a en outre déclaré que l’opposition avait d’abord demandé au Premier ministre de s’exprimer sur la question, puis avait quitté le parlement lors du discours de plus de deux heures du Premier ministre Modi à la Lok Sabha « ayant complètement exposé leurs desseins ».

« L’intention de l’opposition n’était pas de faire quoi que ce soit avec Manipur, ils voulaient perturber le parlement. Ils voulaient faire du bruit à l’intérieur du parlement. Mais ce n’était pas de l’amour pour Manipur, c’était pour leur intérêt politique acquis. » il ajouta.

Soutenant le Premier ministre, qui a parlé sur Manipur pendant environ 10 minutes dans son discours de 2 heures 20 minutes, M. Sarma a déclaré que le Premier ministre Modi avait parlé avec son cœur et pour le nord-est.

« Il a également montré combien il avait d’affection pour les habitants du nord-est. Nous sommes immensément heureux, l’opposition ne le sera pas. J’espère qu’en tant que parti principal, l’opposition devrait écouter le discours du Premier ministre jusqu’à la fin », a-t-il déclaré.

Rahul Gandhi a déclaré vendredi qu’il n’incombait pas au Premier ministre de rire et de faire des blagues au Parlement alors que l’État était « en feu » depuis quatre mois.

Le Premier ministre « veut que Manipur brûle et le laisse brûler », a allégué M. Gandhi lors d’une conférence de presse au siège du Congrès à Delhi et a affirmé que si le gouvernement voulait arrêter la violence, il y avait des outils entre les mains du gouvernement qui peut l’arrêter immédiatement.