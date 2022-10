L’armée ne peut pas être la première ligne de défense en cas de catastrophe nationale, ont déclaré des députés

Quelle que soit la crise du moment, l’armée est censée être la force de dernier recours.

De plus en plus, cependant, ce mot “dernier” est remplacé par “premier” – et parfois “seulement”.

Un ancien haut conseiller à la sécurité nationale a averti mardi une commission parlementaire que les gouvernements fédéraux successifs s’étaient trop appuyés sur l’armée pour gérer les crises chez eux.

Les remarques de Richard Fadden ont suscité quelques hochements de tête autour de la table – et une légère grimace de la part d’un représentant d’une des provinces qui a été dans la position inconfortable de devoir demander des secours soutenus par l’armée.

REGARDER: L’ancien conseiller à la sécurité nationale Richard Fadden sur les réponses militaires aux catastrophes naturelles

Ayant servi les gouvernements libéral et conservateur en tant que conseiller à la sécurité du premier ministre, sous-ministre de la Défense et chef du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), Fadden a assuré aux députés du comité de la défense de la Chambre des communes que ses commentaires n’étaient pas partisans.

Il a déclaré que les opérations d’urgence nationales – telles que le nettoyage après les tempêtes et la lutte contre les incendies de forêt – détournent l’armée de la formation dont elle a besoin dans un monde de plus en plus instable – un point sur lequel les conservateurs ont insisté depuis que le comité a lancé son étude.

Cela ne signifie pas que les Forces armées doivent rester à l’écart lorsque des Canadiens sont frappés par des tragédies comme la tempête post-tropicale Fiona, a déclaré Fadden.

Envoyer dans l’armée est devenu “trop ​​facile” — Fadden

Le problème, a-t-il ajouté, est que ces dernières années, le gouvernement fédéral a agi comme si l’armée était le seul outil vers lequel il pouvait se tourner en cas de catastrophe.

“Il devient trop facile pour les premiers ministres – pas en particulier celui-ci, mais les premiers ministres en général – de simplement dire:” Je vais envoyer l’armée “”, a déclaré Fadden au comité quadripartite, qui étudie la la préparation aux urgences nationales des militaires.

“Et nous le faisons sans parler aux provinces, aux municipalités et à la société civile de ce qu’elles pourraient et devraient faire.”

Fadden a fait valoir que le problème ne peut être examiné en se concentrant uniquement sur la réponse militaire. Il a demandé au gouvernement fédéral d’entreprendre un examen approfondi et indépendant de toutes les capacités d’intervention d’urgence à travers le pays, tant au niveau fédéral que provincial.

Un Ranger des Forces canadiennes passe devant des propriétés détruites à Port aux Basques, à Terre-Neuve, le lundi 26 septembre 2022. (Frank Gunn/La Presse Canadienne)

La semaine dernière, un haut commandant militaire a déclaré au comité que le nombre de demandes d’aide que les Forces armées reçoivent des provinces a augmenté rapidement au cours de la dernière décennie.

Maj.-Gén. Paul Prevost a témoigné qu’en 2021, il y avait eu sept demandes de ce type pour une intervention militaire dans des situations d’urgence provinciales — inondations, feux de forêt et autres catastrophes naturelles. La période entre 2017 et 2021 a vu en moyenne quatre demandes de ce type par an. De 2010 à 2017, la moyenne était de deux par an.

Ces chiffres n’incluent pas les 118 appels à l’aide auxquels les militaires ont répondu pendant la pandémie, par exemple en soutenant le personnel de santé épuisé dans les foyers de soins de longue durée en Ontario et au Québec.

“Nous n’avons probablement pas d’autre outil dans ce pays en ce moment.” dit Faden.

“Je pense que c’est vraiment problématique pour un gouvernement sophistiqué et complexe comme le gouvernement du Canada aujourd’hui, lorsqu’une catastrophe se produit… si un premier ministre n’a qu’un seul outil.”

REGARDER: Un haut soldat soulève des inquiétudes quant à la préparation militaire

L’idée d’une force dédiée au sein de l’armée chargée de répondre aux catastrophes naturelles a été fréquemment évoquée depuis que Fiona a frappé la côte Est. Le général Wayne Eyre, le plus haut commandant militaire du Canada, a déclaré qu’une telle force nécessiterait plus de capacité militaire.

C’est aussi une mauvaise idée, a déclaré Fadden.

“Demander aux Forces canadiennes, par exemple, d’exploiter un chemin de fer serait une erreur. Demander aux Forces canadiennes de s’impliquer de manière excessive dans l’aide aux sinistrés, à mon avis, est également une erreur”, a-t-il déclaré.

Fadden a fait valoir que la réponse aux catastrophes prive l’armée du temps qu’elle devrait passer à s’entraîner pour les engagements internationaux pendant une période de tensions internationales accrues avec la Russie et, dans une moindre mesure, la Chine.

“Je ne suis pas un militaire, mais je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’être… le chef d’état-major de la défense ou le président des chefs d’état-major américains pour se rendre compte qu’il n’y a pas assez d’entraînement opérationnel, il n’y a pas assez d’exercices, n’est-ce pas ? maintenant », a-t-il déclaré aux députés.

“Il est loin d’être criminel d’envoyer nos troupes dans un danger potentiel si elles ne sont pas aussi entraînées que possible. Je ne pense pas qu’elles en font assez [training] aujourd’hui. Et s’ils coupent du bois – ce qu’ils pourraient bien avoir besoin de faire et de faire d’autres choses pour lutter contre les incendies de forêt et ainsi de suite – ils ne suivent pas de formation opérationnelle. »

C’est le genre de discours qui fait trembler les représentants du gouvernement provincial dans leur siège.

Un membre des Forces canadiennes lance des sacs de sable lors de la construction d’une digue temporaire contre les inondations et les glissements de terrain près d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, en 2021. (Darryl Dyck/La Presse canadienne)

Johanu Botha, qui dirige l’Organisation des mesures d’urgence du Manitoba, a déclaré au comité que l’armée est indispensable dans une crise intérieure, car elle relie les trois niveaux de gouvernement – fédéral, provincial et municipal.

Il a déclaré que les recherches menées sur la réponse aux catastrophes ont clairement montré que des soldats “seront nécessaires” lors de futures catastrophes naturelles.

Alors que Botha a déclaré qu’il était en faveur d’un examen indépendant de la réponse d’urgence, il a averti que ses recommandations seraient à long terme – et des crises comme Fiona ont tendance à exiger des solutions urgentes.

“Il y a un certain niveau de soutien que nous ne pourrons pas remplacer dont dispose l’armée”, a-t-il déclaré.

Conrad Sauvé, président de la Croix-Rouge canadienne, a déclaré que du point de vue de la société civile, le Canada a été “pris au dépourvu” par des catastrophes naturelles qui nécessitent “une réponse rapide, ce que les militaires ont”.

La question qui ne semble pas être posée très souvent, a-t-il dit, est de savoir si le pays a “d’autres capacités existantes”.

Sauvé a déclaré que les gouvernements doivent investir beaucoup plus dans les services civils locaux de préparation aux situations d’urgence – les personnes et les organisations qui sont toujours les premières à faire face à une crise.

“Je pense que nous devons intensifier cette réponse en tant que protection civile”, a-t-il déclaré.