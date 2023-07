L’armée mexicaine va prendre le contrôle des aéroports alors que le président s’attaque à la corruption et à la mauvaise gestion

MEXICO CITY – Les forces armées mexicaines prennent le contrôle du principal aéroport de la capitale et le gouvernement prévoit de confier à l’armée le contrôle de près d’une douzaine d’autres à travers le pays alors que le président s’attaque à la corruption et à la mauvaise gestion.

Le président Andrés Manuel López Obrador confie aux forces armées un large éventail de tâches non traditionnelles depuis son élection en 2018, suscitant des inquiétudes quant à la séparation de l’armée de la vie civile.

Un nouvel aéroport a été construit par l’armée à l’extérieur de Mexico il y a un an pour un coût de 4,1 milliards de dollars. Il est géré par les militaires mais peu utilisé. López Obrador dit que l’ancien aéroport, le plus fréquenté du pays, sera géré par la marine.

La marine a pris en charge la sécurité à l’aéroport international de Mexico, ou Benito Juárez, il y a plus d’un an. Il aura bientôt le contrôle de tout le reste, des douanes et de l’immigration à la gestion des bagages et au nettoyage des salles de bain, avec la publication imminente d’un décret présidentiel pour officialiser cela.

La liste des problèmes à l’aéroport de Mexico comprend depuis longtemps d’importants envois de drogue et la migration illégale. L’infrastructure était en mauvais état et un certain nombre d’appels rapprochés ont été signalés sur les pistes ces dernières années, l’aéroport ayant de plus en plus de mal à gérer les vols.

L’aéroport avait également la réputation de vols de bagages, d’horaires de compagnies aériennes mal gérés, d’affaires sans contrats et de corruption.

PHOTOS : l’armée mexicaine prend le contrôle des aéroports alors que le président s’attaque à la corruption et à la mauvaise gestion

Pendant ce temps, López Obrador s’est adressé aux forces armées pour obtenir de l’aide tout au long de son mandat, leur donnant des droits d’immigration et le contrôle des ports et des douanes. Ils construisent également de grands projets d’infrastructure tels qu’un train touristique à travers la péninsule du Yucatan et un nouvel aéroport dans la même zone. Ils organisent même des pépinières et des voyages touristiques dans une ancienne colonie pénitentiaire.

L’aéroport, qui est utilisé par quelque 4 millions de voyageurs chaque mois, sera « une entreprise au sein d’une entité militaire navale », a déclaré le contre-amiral Carlos Velázquez Tiscareño, directeur de l’aéroport âgé de 73 ans, dans une récente interview. Mais, a-t-il dit, « cela ne ressemblera pas à un département militaire ».

Contrairement à l’autre aéroport de la capitale, Felipe Angeles, où les troupes de la Garde nationale prennent les billets des passagers à la porte, à Benito Juarez, les seuls militaires en uniforme sont les 1 500 marines déployés depuis février 2022 pour la sécurité. Le reste du personnel de l’aéroport sera composé de civils mais « avec des règles plus claires… qui gouvernent avec plus d’ordre et de discipline », a déclaré Velázquez Tiscareño.

La marine va former une société appelée Casiopea pour gérer l’aéroport et six autres qui ont des « déficiences » et sont « entre les mains du crime organisé », a déclaré Velázquez Tiscareño. Parmi eux se trouveront Matamoros, de l’autre côté de la frontière avec le Texas, et Playa del Carmen dans le golfe du Mexique.

López Obrador a déjà déclaré qu’il prévoyait d’avoir une douzaine d’aéroports entre les mains de l’armée ou de la marine d’ici la fin de son administration en 2024. Et d’ici la fin de cette année, l’armée devrait commencer à exploiter sa propre compagnie aérienne commerciale.

La prise de contrôle de Mexico va à l’encontre des recommandations de l’aviation internationale qui font clairement la distinction entre militaire et civil, a déclaré Rogelio Rodríguez Garduño, expert en droit de l’aviation à l’Université nationale autonome du Mexique. Mais les conséquences juridiques de cette décision restent floues.

Plus tôt cette année, la Cour suprême du Mexique a jugé que le transfert de la Garde nationale du contrôle civil au contrôle militaire était inconstitutionnel. López Obrador a quitté la garde sous un département civil mais avec un chef opérationnel militaire.

Bien que le contrôle opérationnel de la marine puisse résoudre certains problèmes de sécurité, les experts ne pensent pas qu’il résoudra d’autres problèmes. La Federal Aviation Administration des États-Unis a abaissé la cote de sécurité aérienne du Mexique en 2021, empêchant les compagnies aériennes mexicaines d’étendre leurs vols vers les États-Unis

Les cotes de sécurité de la FAA d’autres pays sont conçues pour mesurer la surveillance de ces pays sur leurs compagnies aériennes, mais ne signifient pas que les compagnies aériennes ne sont pas sûres.

Au Mexique, la corruption a atteint le point il y a des années que des messages codés ont été envoyés à l’aide des communications internes de l’aéroport pour retarder les inspections des bagages afin que les expéditions de drogue puissent passer intactes, selon un témoignage lors du procès américain de l’ancien secrétaire à la Sécurité publique Genaro Luna. Il a été reconnu coupable de trafic de drogue en février.

Mexico possède l’aéroport le plus important du pays et la marine est la branche des forces de sécurité mexicaines en laquelle les autorités américaines ont le plus confiance, mais les États-Unis n’ont pas commenté la montée en puissance de l’armée mexicaine.

« Il y a plusieurs aéroports dans le pays qui ont eu de gros problèmes pendant de nombreuses années, et ils ont dû être réparés », a déclaré Velázquez Tiscareño, lui-même pilote à la retraite.

Au cours de l’année écoulée, la surveillance de la sécurité de la marine a mis fin à certaines activités illégales à l’intérieur de l’aéroport, amélioré les inspections et réduit les bagages volés, a déclaré Velázquez Tiscareño. Certains employés de l’aéroport le confirment, mais notent également que les plaintes concernant les retards de vol continuent.

« La marine a mieux contrôlé les choses, mais nous devons maintenant voir comment elles vont fonctionner », a déclaré José Beltrán, 72 ans, qui ramasse les ordures à l’aéroport.

« C’est plus paisible », a déclaré Luis Martinez, qui travaille à l’aéroport depuis 25 ans, aidant les passagers qui ont besoin de fauteuils roulants. Mais, dit-il, « les gens ont les mêmes plaintes : retards de vol et problèmes de bagages ».

Rodríguez Garduño a déclaré que l’aviation mexicaine avait besoin de plus d’argent, de plus de régimes de formation et d’inspection, entre autres mesures, pour accroître sa compétitivité sur la scène mondiale.

Il a dit qu’il n’était pas sûr que l’armée puisse aider à résoudre tous ces problèmes.