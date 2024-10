L’armée, Memphis et le nord du Texas remportent les honneurs hebdomadaires en matière de football

IRVING, Texas– L’American Athletic Conference a annoncé les vainqueurs des honneurs hebdomadaires de football de la ligue pour la semaine 7 de la saison 2024.

JOUEUR OFFENSIF DE LA SEMAINE

Bryson Daily • Sr. • QB • Armée

Daily a marqué cinq touchés alors que l’armée a prolongé la plus longue séquence de victoires actives du pays à 10 matchs avec une victoire de 44-10 contre l’UAB. Il a totalisé 136 verges et quatre touchés en 12 courses et a complété 3 des 7 passes pour 102 verges et un touché avant de sortir au début du troisième quart. Daily, qui a enregistré son cinquième match consécutif avec au moins 100 verges au sol, se classe huitième au niveau national avec 123,0 verges par match et troisième parmi les joueurs FBS avec 14 touchés au sol.

JOUEUR DÉFENSIF DE LA SEMAINE

Chandler Martin • Jr. • LB • Memphis

Martin a mené une défense de Memphis qui a limité le sud de la Floride à 24 verges au sol, 258 verges au total et trois points dans une victoire de 21-3. Martin a réussi sept plaqués, un sommet pour l’équipe, avec un sac, une rupture de passe, un quart-arrière pressé et un échappé récupéré pour un touché au quatrième quart pour mettre le match de côté. Martin mène l’Américain avec 4,0 sacs, 9,0 plaqués pour perte et trois échappés récupérés en 2024.

JOUEUR DES ÉQUIPES SPÉCIALES DE LA SEMAINE

Kali Nguma • RFr. • K • Nord du Texas

Nguma a marqué 11 points, dont deux buts clés sur le terrain, pour mener le nord du Texas à une victoire de 41-37 sous la pluie à Florida Atlantic. Le panier de 46 verges de Nguma au deuxième quart a ramené le Mean Green à égalité à 17-17 avant de réussir une tentative de 40 verges à la fin du troisième quart pour ramener le nord du Texas à sept points avant la dernière période. Nguma mène tous les botteurs de l’American Athletic Conference en termes de score et est quatrième parmi tous les joueurs, avec 8,8 points par match au début de la semaine 8.

MENTION HONORABLE

Casey Larkin • Jr. • S • Armée

A réalisé deux interceptions et deux plaqués lors d’une victoire 44-10 contre l’UAB.

Jayden Hill • Sr. • DB • Nord du Texas

A réussi huit plaqués, un sommet dans le match, avec 1,5 plaqué pour perte, un sack, une interception et une passe interrompue dans une victoire de 41-37 contre Florida Atlantic.

DT Sheffield • Jr. • WR • Nord du Texas

A réalisé un sommet en carrière de 11 réceptions pour 126 verges et deux touchés tardifs dans une victoire de 41-37 contre Florida Atlantic.

Sean Fresch • Sr. • CB • Riz

A réalisé un sommet en carrière de 11 plaqués avec une rupture de passe et une réception de 40 verges lors d’une victoire 29-27 contre l’UTSA.

EJ Warner • Jr. • QB • Riz

A complété 25 des 39 passes pour 347 verges et deux touchés, dont le vainqueur à quatre secondes de la fin, lors d’une victoire de 29-27 contre l’UTSA.

JOUEURS OFFENSIFS DE LA SEMAINE 2024

2 septembre Chandler Morris, QB, nord du Texas

9 septembre Blake Horvath, QB, Marine

16 septembre Seth Henigan, QB, Memphis

23 septembre Blake Horvath, QB, Marine

30 septembre Chandler Morris, QB, nord du Texas

7 octobre Bryson Daily, QB, Armée

14 octobre Bryson Daily, QB, Armée

JOUEURS DÉFENSIFS DE LA SEMAINE 2024

2 septembre Rayshawn Pleasant, CB, Tulane

9 septembre Elijah Herring, LB, Memphis

16 septembre Chandler Martin, LB, Memphis

23 septembre Colin Ramos, LB Navy

30 septembre Gerrod Henderson, DE, Tulane

7 octobre Jaxson Campbell, LB, Marine

14 octobre Chandler Martin, LB, Memphis

JOUEURS DES ÉQUIPES SPÉCIALES DE LA SEMAINE 2024

2 septembre Kamdyn Benjamin, WR/PR, Tulsa

9 septembre Matthew Rhodes, P/H, Armée

16 septembre Michael O’Shaughnessy, P, Charlotte

23 septembre Maddux Trujillo, K, Temple

Seth Morgan, K., Tulsa

30 septembre Noah Perez, K, Caroline de l’Est

7 octobre Rayshawn Pleasant, CB/KR, Tulane

14 octobre Kali Nguma, K, nord du Texas