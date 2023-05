L’armée lutte contre les plans «fous» des fonctionnaires visant à réduire le financement et à compter sur les troupes de l’UE

L’armée se bat contre des plans «fous» pour encore plus de réductions des compteurs de haricots du MoD qui pensent que les chars sont morts.

De hauts fonctionnaires ont exhorté le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, à éliminer les chars Challenger de l’armée, à réduire le nombre d’infanterie et à s’appuyer plutôt sur les troupes de l’UE.

Une source de premier plan a déclaré au Sun: « Cela ressemble à de la folie, avec une guerre en Europe, de réduire encore plus les forces creuses. »

Cela survient alors que Top Brass a averti que la Grande-Bretagne ne serait pas en mesure de respecter ses engagements envers l’OTAN «là où l’OTAN a le plus besoin de nous» à moins que l’armée à court de ressources ne reçoive une injection de fonds indispensable.

Il devrait se réduire à 73 000 personnes malgré la promesse des conservateurs de ne pas réduire les forces.

Des milliers de soldats d’infanterie supplémentaires pourraient être éliminés alors que l’attention se tourne vers l’artillerie et les roquettes et drones à longue portée utilisés en Ukraine.

PM Rishi Sunak a promis 5 milliards de livres supplémentaires pour la défense en mars, mais 3 milliards de livres ont continué à réorganiser la dissuasion nucléaire Trident.

Le reste a continué à reconstituer des munitions et du matériel pour l’Ukraine.

Les travaillistes se sont engagés à maintenir l’armée à son effectif actuel.

Notre source a déclaré: « L’Ukraine est un rappel salutaire que l’Europe est menacée. »

Les plans de refonte permettront à des centaines de soldats d’infanterie d’obtenir de nouveaux rôles.

Ils seront déplacés pour opérer des systèmes d’artillerie de roquettes à longue portée et de défense aérienne.

Les fonctionnaires ont fait valoir que la Grande-Bretagne ne pouvait pas se permettre une armée dans sa taille actuelle et devrait plutôt compter sur les forces de l’UE et investir dans des navires et des avions.

Pendant ce temps, le général Sir Richard Barrons, ancien commandant des forces conjointes, a déclaré que la guerre en Ukraine avait fait des missiles une priorité absolue.

Le ministère de la Défense a déclaré qu’un nouveau document de commandement de la défense « exposera notre vision pour garantir que le Royaume-Uni reste prêt à dissuader les adversaires ».

Il a ajouté: « Nous ne serons pas attirés par la spéculation. »