L’armée libanaise a besoin de 100 millions de dollars pour payer ses soldats, selon un général

Selon la Banque mondiale, l’inflation était en moyenne de 84 % en 2020 et son PIB par habitant a chuté d’environ 40 % de 2018 à 2020 – et devrait encore baisser.

Le Liban est en sa pire crise économique depuis des décennies après que le pays n’a pas réussi à former un gouvernement capable de mettre en œuvre des réformes et d’accéder à une aide cruciale.

De nombreux soldats avec des familles ont cherché un deuxième ou un troisième emploi. Un tel travail viole la politique officielle de l’armée, mais les commandants disent qu’ils sont sympathiques au sort de leurs soldats.

« Il y a un contrat caché entre le commandement et les soldats », a déclaré Haddad. « Nous demandons aux soldats de travailler 24h/24 et 7j/7, et peut-être de sacrifier sa (ou sa) vie, d’être tués au combat pour l’intérêt de son pays. »

« La seule chose que nous pouvons offrir au soldat est la tranquillité d’esprit que nous sommes ici pour protéger votre famille, pour garantir qu’ils ont une couverture médicale adéquate et que les enfants (peuvent aller) à l’école », a-t-il ajouté.

On craint également de plus en plus que des soldats mécontents puissent quitter l’armée libanaise et rejoindre d’autres groupes armés qui peuvent offrir des salaires plus élevés et des avantages plus lucratifs que les FAL.