L’armée lance une refonte radicale de son processus de recrutement pour remédier au déficit d’enrôlement

WASHINGTON (AP) — L’armée lance une refonte radicale de son recrutement pour se concentrer davantage sur les jeunes qui ont passé du temps à l’université ou qui recherchent un emploi au début de leur carrière, alors qu’elle s’efforce de combler des années de déficit d’enrôlement.

Une grande partie de cela réside dans la formation d’une nouvelle force professionnelle de recruteurs au lieu de s’appuyer sur des soldats affectés au hasard à cette tâche.

La secrétaire d’État à l’Armée, Christine Wormuth, a déclaré dans une interview accordée à l’Associated Press que certains changements commenceraient dans les 90 prochains jours, mais qu’une transformation globale prendrait des années.

« Nous n’avons pas très bien recruté depuis bien plus d’années qu’on pourrait le penser en regardant simplement les gros titres des 18 derniers mois », a déclaré Wormuth, ajoutant que l’armée n’a pas atteint son objectif annuel de nouveaux contrats d’enrôlement depuis 2014.

L’année dernière, l’armée a perdu 15 000 personnes par rapport à son objectif d’enrôlement de 60 000, alors qu’elle était en concurrence avec des entreprises mieux rémunérées sur un marché du travail tendu et qu’elle tentait de surmonter deux années de pandémie de coronavirus, qui ont fermé l’accès aux écoles et aux événements publics. Au cours de l’année fiscale qui s’est terminée samedi, l’armée a recruté un peu plus de 50 000 recrues, ce qui est loin d’atteindre l’« objectif d’extension » annoncé publiquement de 65 000.

Les responsables de l’armée ont toutefois déclaré que ce nombre permettait toujours au service d’atteindre l’effectif total requis de 452 000 hommes. Ils ont indiqué que l’armée a également engagé 4 600 recrues supplémentaires pour de futurs contrats, dans le but de reconstituer le bassin de recrues à entrée retardée, qui s’était érodé. Ces recrues suivront une formation de base au cours de la prochaine année.

Dans son témoignage devant le Congrès lors de son audition de confirmation, le général Randy George, qui est maintenant chef d’état-major de l’armée, a qualifié le recrutement de « le défi n°1 auquel nous sommes confrontés et la seule chose sur laquelle nous devons nous concentrer ». Et il a déclaré que le service devait mieux adapter sa messagerie et son marketing.

La Marine et l’Armée de l’Air n’ont pas non plus atteint leurs objectifs de recrutement pour l’exercice qui s’est terminé samedi, mais les dirigeants ont déclaré que les deux avaient fait mieux que prévu plus tôt cette année. Le Corps des Marines et la petite Space Force ont déclaré qu’ils atteindraient leurs objectifs d’enrôlement.

Les dirigeants marins, dont Brig. Le général Walker Field, qui dirige la région de recrutement de l’Est du Corps, a déclaré que l’une des clés de leur succès consiste à choisir les bons recruteurs et à encourager ceux qui réussissent à rester. Les Marines repositionnent également les stations de recrutement dans les zones où la population a augmenté.

L’augmentation du recrutement de l’Armée cette année est considérée comme une victoire à court terme rendue possible par un certain nombre de programmes et d’avantages nouveaux et améliorés. Mais Wormuth a déclaré qu’il faudra des changements systémiques dans la façon dont l’armée aborde le marché du travail et vend le service comme une carrière pour changer les choses.

Dans le même temps, elle a déclaré que l’armée doit se concentrer sur les choses qu’elle peut changer, car il y a beaucoup de choses qu’elle ne peut pas changer, comme le manque de forme physique des jeunes et la réticence à servir.

Alors que les recruteurs s’appuient depuis longtemps sur des lycéens ou des diplômés pour remplir les rangs, Wormuth a déclaré qu’ils devaient aller au-delà de ce bassin et rechercher des candidats sur des sites d’emploi comme ZipRecruiter, Indeed ou Glassdoor.

« La grande majorité des personnes qui prennent des décisions en matière d’emploi sont des personnes qui ont plus qu’un diplôme d’études secondaires », a déclaré Wormuth. « Nous devons trouver comment nous adresser à ce marché du travail beaucoup plus large. »

Elle a déclaré qu’à mesure que de plus en plus d’étudiants poursuivent leurs études universitaires, les diplômés du secondaire ne représentent désormais que 15 à 20 % du marché du travail. Et l’armée recrute environ la moitié de ses recrues parmi cette population en diminution.

« Nous n’abandonnons en aucun cas le marché des études secondaires », a déclaré Wormuth, mais elle souhaite que d’ici 2028, l’armée ait un tiers de ses recrues ayant plus qu’un diplôme d’études secondaires, plutôt qu’un cinquième actuellement.

Une partie de cela consiste à mettre en valeur les emplois de haute technologie de l’armée avec les ordinateurs, les satellites et l’intelligence artificielle pour attirer ceux qui pensent encore au service comme à de simples troupes d’infanterie.

L’autre changement majeur, qui commencera à se dessiner dans les prochains mois, est la transition vers une main-d’œuvre de recrutement professionnelle. Plutôt que d’utiliser des soldats « volontaires » pour assumer une mission spéciale de recruteurs, l’armée met en place une nouvelle main-d’œuvre d’enrôlement permanente et spécialisée.

Il existe actuellement environ 8 000 recruteurs dans l’armée, et seulement un peu plus d’un tiers ont le recrutement comme véritable classification professionnelle.

Le changement reflétera le fonctionnement des entreprises privées et prendra plusieurs années. Mais Wormuth a déclaré que l’armée lancerait rapidement un programme pilote pour commencer à identifier et à former la nouvelle force. Dans le cadre de ce processus, l’Armée utilisera un nouveau test d’aptitude conçu pour identifier les soldats qui ont un potentiel plus élevé pour devenir de bons recruteurs.

D’autres changements incluront la planification de plus grands salons des carrières dans l’armée et la restructuration de la direction du commandement, en élevant le responsable du recrutement à un poste trois étoiles avec un mandat de quatre ans pour plus de continuité.

Et même si l’armée continue d’envisager d’augmenter les primes et d’augmenter le financement des soins de santé et de l’éducation dans l’armée, l’argent ne sera probablement pas un facteur clé pour les recrues. Et les recruteurs devront vendre les avantages les moins tangibles du service.

« En fin de compte, je pense que ce que nous n’offrons pas en termes de rémunération, nous le compensons en faisant partie de quelque chose de plus grand », a déclaré Wormuth. « Demandez à toute personne portant un uniforme dans mon bureau. Ils vous diront que ce qui les pousse à s’enrôler à nouveau ou à rester jusqu’à 20 ans ou au-delà, ce sont les gens et le fait de faire quelque chose qui compte vraiment. »

Lolita C. Baldor, Associated Press