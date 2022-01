L’armée jordanienne tue 27 trafiquants de drogue lors d’un affrontement à la frontière syrienne

Après que les passeurs ont ouvert le feu, une fusillade a éclaté qui a fait 27 morts parmi les intrus et des dizaines d’autres qui ont fui vers la Syrie, selon deux responsables informés de l’incident. Les responsables, qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter des détails d’une opération militaire, ont déclaré qu’aucun soldat jordanien n’avait été tué ou blessé.

