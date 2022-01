L’armée jordanienne tue 27 personnes dans une affaire de drogue à la frontière syrienne

« En ce qui concerne les pertes, c’est le plus grand que nous ayons vu », a déclaré le colonel Mustafa Al Hiyari, de l’armée jordanienne, lors d’un entretien téléphonique avec le New York Times.

Alors que l’identité des suspects n’était pas claire, dans le passé, les passeurs étaient issus de familles nombreuses et de tribus dont les membres vivaient des deux côtés de la frontière. L’augmentation de la pauvreté dans la région a permis aux réseaux criminels de recruter facilement des passeurs, ont déclaré des responsables jordaniens. Parfois, les passeurs semblent recevoir l’aide des troupes syriennes postées le long de la frontière.

Après une décennie de combats, de nombreux Syriens se demandent si le pays peut être reconstitué. Le combat d’ISIS n’est pas terminé : Les attaques en Syrie et en Irak montrent clairement que l’État islamique réapparaît comme une menace sérieuse.

Un essai historique : Un tribunal allemand a condamné un ancien officier syrien pour crimes contre l’humanité dans un verdict historique pour ceux qui demandent justice.

Le péage de nous Frappes aériennes: Les forces secrètes américaines ont tué à plusieurs reprises des civils syriens et bombardé un barrage vital sur une liste de « non-frappe ».

L’emprise ténue de Bachar al-Assad : Malgré son apparente victoire dans la guerre civile, le président syrien reste embourbé dans les crises.

Un empire de la drogue s’épanouit : De puissants associés de M. al-Assad fabriquent et vendent des amphétamines, transformant la Syrie en un nouveau narco-État.

Une enquête du New York Times publiée en décembre a révélé que dans le vide économique créé par la guerre civile syrienne, de puissants Syriens, dont des hauts responsables de la sécurité et des proches du président Bashar al-Assad, jouaient un rôle de premier plan dans une industrie illégale de la drogue pour fabriquer et exporter des amphétamines illégales. Les drogues, selon le rapport, sont passées en contrebande depuis la Syrie, principalement via la Jordanie et le Liban, puis plus loin.

« Depuis 2021, nous avons assisté à une augmentation massive des opérations de contrebande à travers la frontière avec la Syrie », a déclaré M. Hiyari. La semaine dernière, a-t-il dit, un Jordanien Un officier de l’armée a été tué et trois autres ont été blessés lors d’un incident similaire. Après cela, l’armée a assoupli ses règles d’engagement le long de la frontière, lui donnant plus de latitude pour tirer sur les personnes qu’elle soupçonne d’être des passeurs.

« Parce que le juge a récemment modifié les règles d’engagement, cela nous a permis de tirer sur les passeurs s’ils utilisent des armes », a déclaré le colonel Hiyari.