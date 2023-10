L’armée Jawan tuée et 3 disparus après qu’une avalanche ait frappé le mont Kun au Ladakh

Un soldat est mort et trois sont portés disparus après qu’un groupe d’alpinistes de l’armée indienne a été pris dans une avalanche sur le mont Kun au Ladakh, ont annoncé lundi des responsables.

Selon des responsables de l’armée indienne, dimanche, un contingent d’environ 40 militaires de l’École de guerre à haute altitude (HAWS) et de l’aile d’aventure de l’armée indienne ont participé dimanche à des activités d’entraînement de routine près du mont Kun (Ladakh).

Malheureusement, lors de leur ascension d’entraînement, le groupe a été confronté à une avalanche inattendue. « Quatre de nos employés dévoués étaient coincés en dessous. Les restes mortels d’une personne touchée par l’avalanche ont été retrouvés », ont-ils ajouté.

Malgré le mauvais temps et l’accumulation importante de neige, les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent pour localiser et récupérer d’autres personnes coincées sous l’énorme dépôt de neige, ont-ils ajouté.

